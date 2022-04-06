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"Для ударов из засад". Чем США вооружат украинскую армию - РИА Новости, 06.04.2022
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"Для ударов из засад". Чем США вооружат украинскую армию
"Для ударов из засад". Чем США вооружат украинскую армию - РИА Новости, 06.04.2022
"Для ударов из засад". Чем США вооружат украинскую армию
Вашингтон планирует передать Киеву крупную партию беспилотных летательных аппаратов Switchblade ("Выкидной нож"). Малогабаритные дроны относятся к классу... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:00
2022-04-06T12:22
безопасность
алексей леонков
джо байден
владимир евсеев
хмеймим
степанакерт
киев
министерство обороны сша
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон планирует передать Киеву крупную партию беспилотных летательных аппаратов Switchblade ("Выкидной нож"). Малогабаритные дроны относятся к классу барражирующих боеприпасов, это эффективное оружие на тактическом уровне. Но российской армии есть чем ответить.Дрон из рюкзакаПрезидент США Джо Байден еще в середине марта объявил о выделении дополнительных 800 миллионов долларов Украине в качестве военной помощи: Киеву направят 800 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, две тысячи ПТРК Javelin, тысячу легких противотанковых орудий и шесть тысяч гранатометов AT-4. Кроме того, ВСУ получат стрелковое оружие, бронежилеты и шлемы, боеприпасы. На днях стало известно, что Пентагон также предоставит союзнику 100 беспилотных летательных аппаратов Switchblade.Эти барражирующие боеприпасы, так называемые дроны-камикадзе, разработали по заказу сухопутных войск США для борьбы с талибами в труднодоступных горных районах Афганистана. На вооружение приняли в 2011-м, изготовили несколько тысяч штук. Американские пехотинцы и спецназ успешно применяли их на Среднем и Ближнем Востоке.Есть два варианта — противопехотный и противотанковый. Первый, Switchblade 300 массой чуть более 2,5 килограмма, помещается в обычный рейдовый рюкзак военнослужащего. Боеприпас находится в компактном транспортно-пусковом контейнере и запускается в небо сжатым воздухом — по принципу пневмокатапульты. Дальность полета — до десяти километров, мощность боевой части эквивалентна 40-миллиметровому выстрелу автоматического гранатомета. Крейсерская скорость — 100 километров в час, для наблюдения и наведения предусмотрены дневная и ночная камеры.Противотанковый Switchblade 600 крупнее и тяжелее — 23 килограмма. Поражает цели на дистанции до 40 километров от оператора. Боевая часть — как у ПТРК Javelin. По словам американцев, это оружие эффективно против любой современной бронетехники, если бьет сверху.Дронами обеих модификаций управляют с сенсорного планшета. Подготовка к пуску — десять минут. Стоимость одного БПЛА — около шести тысяч долларов. Предназначен для массового применения на тактической глубине обороны противника, входит в комплект вооружения большинства мотопехотных подразделений американской армии. Однако у "Выкидных ножей", как и у других представителей семейства барражирующих боеприпасов, есть слабые стороны.Воздушный перехват"Главный недостаток — малая емкость аккумуляторов, долго находиться в воздухе они не могут, — рассказывает военный эксперт Алексей Леонков. — Того же Switchblade 300 хватает лишь на десять-пятнадцать минут. А это значит, что цель должен подсвечивать гораздо более крупный разведывательный беспилотник, заметный для наших средств ПВО. Боеприпас, запущенный "в молоко", просто упадет на землю".У российской армии достаточно средств для борьбы с новой угрозой. В первую очередь это зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и зенитные ракетно-пушечные "Панцирь-С1". Они засекают, берут на сопровождение и уничтожают даже малоразмерные цели. В Сирии ПВО с их помощью раз за разом отражает атаки экстремистов на авиабазу Хмеймим."Наши ЗРК — это второй эшелон обороны, — уточняет эксперт. — Первый — войска радиоэлектронной борьбы. Их аппаратура способна разрушить канал связи между беспилотником и оператором и, по сути, превратить дрон в груду бесполезного железа. Когда армяне в ходе второй карабахской войны включили над Степанакертом комплексы РЭБ "Поле" российского производства, азербайджанская беспилотная авиация резко сократила активность. Нисколько не сомневаюсь, что эти новинки применят и на Украине".Каналы поставокАмериканские дроны-камикадзе, возможно, и смогут нанести российской армии какие-то потери. Но совершенно точно не превратятся в "супероружие", каким этот вид боевой техники был во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020-го. Тогда азербайджанские барражирующие боеприпасы IAI Harop фактически безнаказанно уничтожали армянские позиции ПВО, районы сосредоточения боевой техники и полевые укрепления.У Степанакерта и Еревана не было тех средств противовоздушной обороны, которые есть у российских войск. Кроме того, специалисты сомневаются, что украинцы смогут грамотно применить заморские подарки."Это ничего не изменит, — уверен военный эксперт Владимир Евсеев. — Американцы могут планировать что хотят. Вопрос в том, кто этими комплексами будет управлять? Вряд ли удастся быстро обучить украинских военнослужащих. Скорее всего, операторами БПЛА будут представители американских ЧВК. Но, во-первых, эти люди подвергают себя реальному риску, потому что их могут уничтожить. Во-вторых, налицо вмешательство иностранного государства, конкретно США, в войну. И в-третьих, такие поставки способствуют преступным действиям киевского режима".Ранее Министерство обороны России официально предупредило, что конвои с оружием, поступающие на Украину с Запада, считаются легитимной целью. В данный момент единственный маршрут из стран НАТО — через сухопутную границу с Польшей. Вероятно, там уже все находится под прицелом российской авиации и высокоточной артиллерии.
https://ria.ru/20220405/plennye-1781904588.html
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Андрей Коц
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безопасность, алексей леонков, джо байден, владимир евсеев, хмеймим, степанакерт, киев, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато, javelin (птрк), панцирь-с1, тор (зенитный ракетный комплекс)
08:00 06.04.2022 (обновлено: 12:22 06.04.2022)
 

"Для ударов из засад". Чем США вооружат украинскую армию

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные в городе Буче
Украинские военные в городе Буче - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон планирует передать Киеву крупную партию беспилотных летательных аппаратов Switchblade ("Выкидной нож"). Малогабаритные дроны относятся к классу барражирующих боеприпасов, это эффективное оружие на тактическом уровне. Но российской армии есть чем ответить.

Дрон из рюкзака

Президент США Джо Байден еще в середине марта объявил о выделении дополнительных 800 миллионов долларов Украине в качестве военной помощи: Киеву направят 800 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, две тысячи ПТРК Javelin, тысячу легких противотанковых орудий и шесть тысяч гранатометов AT-4. Кроме того, ВСУ получат стрелковое оружие, бронежилеты и шлемы, боеприпасы. На днях стало известно, что Пентагон также предоставит союзнику 100 беспилотных летательных аппаратов Switchblade.
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Эти барражирующие боеприпасы, так называемые дроны-камикадзе, разработали по заказу сухопутных войск США для борьбы с талибами в труднодоступных горных районах Афганистана. На вооружение приняли в 2011-м, изготовили несколько тысяч штук. Американские пехотинцы и спецназ успешно применяли их на Среднем и Ближнем Востоке.
Есть два варианта — противопехотный и противотанковый. Первый, Switchblade 300 массой чуть более 2,5 килограмма, помещается в обычный рейдовый рюкзак военнослужащего. Боеприпас находится в компактном транспортно-пусковом контейнере и запускается в небо сжатым воздухом — по принципу пневмокатапульты. Дальность полета — до десяти километров, мощность боевой части эквивалентна 40-миллиметровому выстрелу автоматического гранатомета. Крейсерская скорость — 100 километров в час, для наблюдения и наведения предусмотрены дневная и ночная камеры.
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis MoradianБПЛА Switchblade 300
БПЛА Switchblade 300 - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© AP Photo / U.S. Marine Corps / Cpl. Alexis Moradian
БПЛА Switchblade 300
Противотанковый Switchblade 600 крупнее и тяжелее — 23 килограмма. Поражает цели на дистанции до 40 километров от оператора. Боевая часть — как у ПТРК Javelin. По словам американцев, это оружие эффективно против любой современной бронетехники, если бьет сверху.
Дронами обеих модификаций управляют с сенсорного планшета. Подготовка к пуску — десять минут. Стоимость одного БПЛА — около шести тысяч долларов. Предназначен для массового применения на тактической глубине обороны противника, входит в комплект вооружения большинства мотопехотных подразделений американской армии. Однако у "Выкидных ножей", как и у других представителей семейства барражирующих боеприпасов, есть слабые стороны.

Воздушный перехват

"Главный недостаток — малая емкость аккумуляторов, долго находиться в воздухе они не могут, — рассказывает военный эксперт Алексей Леонков. — Того же Switchblade 300 хватает лишь на десять-пятнадцать минут. А это значит, что цель должен подсвечивать гораздо более крупный разведывательный беспилотник, заметный для наших средств ПВО. Боеприпас, запущенный "в молоко", просто упадет на землю".
Военнослужащий специализированного подразделения инженерных войск ВС Российской Федерации во время демонстрации робототехнического комплекса разминирования Уран-6 в Луганской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
4 апреля, 08:00
Какое оружие Россия впервые применила на Украине
У российской армии достаточно средств для борьбы с новой угрозой. В первую очередь это зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2" и зенитные ракетно-пушечные "Панцирь-С1". Они засекают, берут на сопровождение и уничтожают даже малоразмерные цели. В Сирии ПВО с их помощью раз за разом отражает атаки экстремистов на авиабазу Хмеймим.
"Наши ЗРК — это второй эшелон обороны, — уточняет эксперт. — Первый — войска радиоэлектронной борьбы. Их аппаратура способна разрушить канал связи между беспилотником и оператором и, по сути, превратить дрон в груду бесполезного железа. Когда армяне в ходе второй карабахской войны включили над Степанакертом комплексы РЭБ "Поле" российского производства, азербайджанская беспилотная авиация резко сократила активность. Нисколько не сомневаюсь, что эти новинки применят и на Украине".

Каналы поставок

Американские дроны-камикадзе, возможно, и смогут нанести российской армии какие-то потери. Но совершенно точно не превратятся в "супероружие", каким этот вид боевой техники был во время конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020-го. Тогда азербайджанские барражирующие боеприпасы IAI Harop фактически безнаказанно уничтожали армянские позиции ПВО, районы сосредоточения боевой техники и полевые укрепления.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийский миротворец на блокпосту № 6 на дороге из Степанакерта в Лачин
Российский миротворец на блокпосту №6 на дороге из Степанакерта в Лачин - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Российский миротворец на блокпосту № 6 на дороге из Степанакерта в Лачин
У Степанакерта и Еревана не было тех средств противовоздушной обороны, которые есть у российских войск. Кроме того, специалисты сомневаются, что украинцы смогут грамотно применить заморские подарки.
"Это ничего не изменит, — уверен военный эксперт Владимир Евсеев. — Американцы могут планировать что хотят. Вопрос в том, кто этими комплексами будет управлять? Вряд ли удастся быстро обучить украинских военнослужащих. Скорее всего, операторами БПЛА будут представители американских ЧВК. Но, во-первых, эти люди подвергают себя реальному риску, потому что их могут уничтожить. Во-вторых, налицо вмешательство иностранного государства, конкретно США, в войну. И в-третьих, такие поставки способствуют преступным действиям киевского режима".
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Ранее Министерство обороны России официально предупредило, что конвои с оружием, поступающие на Украину с Запада, считаются легитимной целью. В данный момент единственный маршрут из стран НАТО — через сухопутную границу с Польшей. Вероятно, там уже все находится под прицелом российской авиации и высокоточной артиллерии.
 
БезопасностьАлексей ЛеонковДжо БайденВладимир ЕвсеевХмеймимСтепанакертКиевМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныНАТОJavelin (ПТРК)Панцирь-С1Тор (зенитный ракетный комплекс)
 
 
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