https://ria.ru/20220406/sumy-1782176366.html

В Сумской области призвали построить на границе стену и линию обороны

В Сумской области призвали построить на границе стену и линию обороны - РИА Новости, 06.04.2022

В Сумской области призвали построить на границе стену и линию обороны

На границе Украины с Россией нужно построить пятиметровую стену, а также линию обороны, заявил в среду глава Сумской областной военной администрации Дмитрий... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T20:02

2022-04-06T20:02

2022-04-06T20:02

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. На границе Украины с Россией нужно построить пятиметровую стену, а также линию обороны, заявил в среду глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий."Пока мы не построим стену, как между США и Мексикой, или еще в разы большую и более мощную, угроза для Сумщины, к сожалению, будет оставаться. Пока такой стены нет, очень сложно что-либо прогнозировать", – сказал Живицкий в интервью изданию LIGA.net.По его словам, этот вопрос обсуждается с 2014 года, но за восемь лет ничего не было сделано. По его мнению, было бы неплохо построить "хорошую пятиметровую стену, как в высоту, так и в ширину", а также нужно строить линию обороны. Глава администрации считает, что это должны быть стационарные фортификационные сооружения, опорные пункты.По мнению Живицкого, вся линия границы с Россией должна быть защищена не только стеной. "Здесь должны постоянно быть военные", - добавил он.О начале строительства "реальной госграницы" с Россией в мае 2015 года объявил Арсений Яценюк, занимавший на тот момент пост премьера Украины. Проект назвали "Стена", а позже по инициативе самого премьера переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. В Раде "Стену" Яценюка некоторые депутаты окрестили "огородной решеткой" и "ямой стоимостью 4 миллиарда гривен". Впоследствии бюджет сократили вдвое, а в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате государственных средств, выделенных на "Стену". Тогда задержали семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220404/grady-1781789538.html

https://ria.ru/20211111/granitsa-1758602255.html

https://ria.ru/20220309/evakuatsiya-1777316122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, сумская область, россия, ситуация в днр и лнр