В Сумской области призвали построить на границе стену и линию обороны
Глава Сумской области Живицкий призвал создать на границе с Россией стену и линию обороны
© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. На границе Украины с Россией нужно построить пятиметровую стену, а также линию обороны, заявил в среду глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
По его словам, этот вопрос обсуждается с 2014 года, но за восемь лет ничего не было сделано. По его мнению, было бы неплохо построить "хорошую пятиметровую стену, как в высоту, так и в ширину", а также нужно строить линию обороны. Глава администрации считает, что это должны быть стационарные фортификационные сооружения, опорные пункты.
По мнению Живицкого, вся линия границы с Россией должна быть защищена не только стеной. "Здесь должны постоянно быть военные", - добавил он.
О начале строительства "реальной госграницы" с Россией в мае 2015 года объявил Арсений Яценюк, занимавший на тот момент пост премьера Украины. Проект назвали "Стена", а позже по инициативе самого премьера переименовали в "Европейский вал". Несмотря на громкое название, фортификационное сооружение представляло собой забор из сетки, колючую проволоку и рвы. В Раде "Стену" Яценюка некоторые депутаты окрестили "огородной решеткой" и "ямой стоимостью 4 миллиарда гривен". Впоследствии бюджет сократили вдвое, а в 2016 году Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело о растрате государственных средств, выделенных на "Стену". Тогда задержали семь человек, в том числе работников погранслужбы и представителей предприятий-подрядчиков.
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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.