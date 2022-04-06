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Временно закрытые на юге России аэропорты получат субсидии - РИА Новости, 06.04.2022
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Временно закрытые на юге России аэропорты получат субсидии
Временно закрытые на юге России аэропорты получат субсидии - РИА Новости, 06.04.2022
Временно закрытые на юге России аэропорты получат субсидии
Временно закрытые аэропорты юга России получат субсидии, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:36
2022-04-06T14:43
общество
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Временно закрытые аэропорты юга России получат субсидии, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев."Те аэропорты, которые сегодня вынужденно закрыты, 11 аэропортов юга, также получат субсидии со стороны правительства, президентом эта субсидия поддержана, для того чтобы они могли восстановить те потери, которые получили", - сказал Савельев в ходе брифинга на канале "Россия 24".
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общество, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
14:36 06.04.2022 (обновлено: 14:43 06.04.2022)
 
Временно закрытые на юге России аэропорты получат субсидии

Временно закрытым на юге России аэропортам выплатят субсидии

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСамолет в аэропорту Адлера
Самолет в аэропорту Адлера - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Самолет в аэропорту Адлера. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Временно закрытые аэропорты юга России получат субсидии, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.
"Те аэропорты, которые сегодня вынужденно закрыты, 11 аэропортов юга, также получат субсидии со стороны правительства, президентом эта субсидия поддержана, для того чтобы они могли восстановить те потери, которые получили", - сказал Савельев в ходе брифинга на канале "Россия 24".
Геленджикский створный маяк Передний - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
14:39Туризм
Курорты Юга России готовятся к сезону, несмотря на ограничения полетов
 
ОбществоРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
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