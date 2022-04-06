https://ria.ru/20220406/subsidii-1782093330.html
Временно закрытые на юге России аэропорты получат субсидии
Временно закрытые на юге России аэропорты получат субсидии - РИА Новости, 06.04.2022
Временно закрытые на юге России аэропорты получат субсидии
Временно закрытые аэропорты юга России получат субсидии, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T14:36
2022-04-06T14:36
2022-04-06T14:43
общество
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Временно закрытые аэропорты юга России получат субсидии, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев."Те аэропорты, которые сегодня вынужденно закрыты, 11 аэропортов юга, также получат субсидии со стороны правительства, президентом эта субсидия поддержана, для того чтобы они могли восстановить те потери, которые получили", - сказал Савельев в ходе брифинга на канале "Россия 24".
https://ria.ru/20220406/kurorty-1782080321.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
14:36 06.04.2022 (обновлено: 14:43 06.04.2022)
Временно закрытые на юге России аэропорты получат субсидии
Временно закрытым на юге России аэропортам выплатят субсидии