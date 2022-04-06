https://ria.ru/20220406/subsidii-1782093330.html

Временно закрытые на юге России аэропорты получат субсидии

Временно закрытые на юге России аэропорты получат субсидии - РИА Новости, 06.04.2022

Временно закрытые на юге России аэропорты получат субсидии

Временно закрытые аэропорты юга России получат субсидии, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T14:36

2022-04-06T14:36

2022-04-06T14:43

общество

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Временно закрытые аэропорты юга России получат субсидии, сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев."Те аэропорты, которые сегодня вынужденно закрыты, 11 аэропортов юга, также получат субсидии со стороны правительства, президентом эта субсидия поддержана, для того чтобы они могли восстановить те потери, которые получили", - сказал Савельев в ходе брифинга на канале "Россия 24".

https://ria.ru/20220406/kurorty-1782080321.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)