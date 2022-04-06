https://ria.ru/20220406/ssha-1782146477.html

В Минобороны назвали проект США по заражению птиц безрассудным

В Минобороны назвали проект США по заражению птиц безрассудным - РИА Новости, 06.04.2022

В Минобороны назвали проект США по заражению птиц безрассудным

Проект США по распространению особо опасных инфекций через перелетных птиц – самый безрассудный и безответственный, он не позволяет контролировать дальнейшее... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:35

2022-04-06T17:35

2022-04-06T17:46

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россия

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НЬЮ-ЙОРК, 6 апр - РИА Новости. Проект США по распространению особо опасных инфекций через перелетных птиц – самый безрассудный и безответственный, он не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ Игорь Кириллов."Из всех разработанных в США способов дестабилизации эпидемиологической обстановки данный вариант является одним из самых безрассудных и безответственных, так как не позволяет контролировать дальнейшее развитие ситуации. Это подтверждается ходом пандемии новой коронавирусной инфекции, возникновение и особенности которой вызывают у экспертов много вопросов", - сказал Кириллов на неформальном заседании СБ ООН.Он уточнил, что проект Ю-Пи-4, цель которого - изучение возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц, до 2020 года реализовывался лабораториями Киева, Харькова и Одессы. В том числе изучалась возможность переноса гриппа А (H5N1), летальность которого для людей достигает 50 процентов, а также болезни Ньюкасла.Начальник РХБЗ отметил, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции, поэтому в рамках данного проекта было изучено 145 биологических видов."При этом были выявлены как минимум два вида перелетных птиц, маршруты миграции которых проходят преимущественно через территорию России. Одновременно обобщались сведения о маршрутах миграции, пролегающих через страны Восточной Европы", - добавил он.

https://ria.ru/20220321/rogozin-1779204774.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, россия