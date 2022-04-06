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Псаки объяснила, почему НАТО не будет вмешиваться в спецоперацию на Украине - РИА Новости, 06.04.2022
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Псаки объяснила, почему НАТО не будет вмешиваться в спецоперацию на Украине
Псаки объяснила, почему НАТО не будет вмешиваться в спецоперацию на Украине - РИА Новости, 06.04.2022
Псаки объяснила, почему НАТО не будет вмешиваться в спецоперацию на Украине
Во время ежедневного брифинга официального представителя Белого дома Джен Псаки репортер американского канала CBS и глава Ассоциации корреспондентов Белого дома РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:24
2022-04-06T11:24
в мире
владимир путин
россия
сша
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нато
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Во время ежедневного брифинга официального представителя Белого дома Джен Псаки репортер американского канала CBS и глава Ассоциации корреспондентов Белого дома Стивен Портной задал вопрос о причинах отказа США от военного вмешательства в российскую спецоперацию на Украине.Журналист поинтересовался, почему украинский кризис до сих пор не вызвал "реакции всемирной объединенной коалиции". Псаки несколько раз уточнила, имеет ли Портной в виду военное вмешательство сил Соединенных Штатов и НАТО."Конечно. Военный ответ под руководством США и партнеров", — пояснил репортер."Думаю, цель президента в том, чтобы принимать решения, которые отвечают интересам США, национальной безопасности США и американского народа, а именно не вступать в войну с Россией", — сказала представитель Белого дома, добавив, что Вашингтон не заинтересован в войне с Москвой.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
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в мире, владимир путин, россия, сша, москва, нато
11:24 06.04.2022
 
Псаки объяснила, почему НАТО не будет вмешиваться в спецоперацию на Украине

Псаки: война с Россией не отвечает интересам Соединенных Штатов и американцев

© AP Photo / Evan VucciПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Во время ежедневного брифинга официального представителя Белого дома Джен Псаки репортер американского канала CBS и глава Ассоциации корреспондентов Белого дома Стивен Портной задал вопрос о причинах отказа США от военного вмешательства в российскую спецоперацию на Украине.
Журналист поинтересовался, почему украинский кризис до сих пор не вызвал "реакции всемирной объединенной коалиции". Псаки несколько раз уточнила, имеет ли Портной в виду военное вмешательство сил Соединенных Штатов и НАТО.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
00:19
Псаки: США хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением
"Конечно. Военный ответ под руководством США и партнеров", — пояснил репортер.
"Думаю, цель президента в том, чтобы принимать решения, которые отвечают интересам США, национальной безопасности США и американского народа, а именно не вступать в войну с Россией", — сказала представитель Белого дома, добавив, что Вашингтон не заинтересован в войне с Москвой.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
00:31
В Белом доме снова заявили, что не призывают к смене власти в России
 
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