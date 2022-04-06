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Псаки объяснила, почему НАТО не будет вмешиваться в спецоперацию на Украине

Псаки объяснила, почему НАТО не будет вмешиваться в спецоперацию на Украине - РИА Новости, 06.04.2022

Псаки объяснила, почему НАТО не будет вмешиваться в спецоперацию на Украине

Во время ежедневного брифинга официального представителя Белого дома Джен Псаки репортер американского канала CBS и глава Ассоциации корреспондентов Белого дома РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:24

2022-04-06T11:24

2022-04-06T11:24

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Во время ежедневного брифинга официального представителя Белого дома Джен Псаки репортер американского канала CBS и глава Ассоциации корреспондентов Белого дома Стивен Портной задал вопрос о причинах отказа США от военного вмешательства в российскую спецоперацию на Украине.Журналист поинтересовался, почему украинский кризис до сих пор не вызвал "реакции всемирной объединенной коалиции". Псаки несколько раз уточнила, имеет ли Портной в виду военное вмешательство сил Соединенных Штатов и НАТО."Конечно. Военный ответ под руководством США и партнеров", — пояснил репортер."Думаю, цель президента в том, чтобы принимать решения, которые отвечают интересам США, национальной безопасности США и американского народа, а именно не вступать в войну с Россией", — сказала представитель Белого дома, добавив, что Вашингтон не заинтересован в войне с Москвой.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду военных преступников, ответственных за преступления против мирных жителей Донбасса.Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки Донецкой и Луганской народных республик. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал Путин.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1781990243.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, владимир путин, россия, сша, москва, нато