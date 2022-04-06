https://ria.ru/20220406/spetsoperatsiya-1782195141.html

День 42-й: новые данные о биооружии на Украине и сорванный обмен пленными

День 42-й: новые данные о биооружии на Украине и сорванный обмен пленными - РИА Новости, 06.04.2022

День 42-й: новые данные о биооружии на Украине и сорванный обмен пленными

На 42-й день спецоперации РФ на Украине российской армии удалось обезвредить 34 военных объекта Украины, в том числе девять опорных пунктов и мест... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T23:07

2022-04-06T23:07

2022-04-06T23:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

виктор орбан

энтони блинкен

харьковская область

россия

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779484222_0:216:3141:1983_1920x0_80_0_0_543dcd74a7e2e39d5e7ca941a1be62ff.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. На 42-й день спецоперации РФ на Украине российской армии удалось обезвредить 34 военных объекта Украины, в том числе девять опорных пунктов и мест сосредоточения.В Минобороны РФ предложили расследовать провокацию в Буче с привлечением международных правозащитных организаций, а также обратились к ООН, ОБСЕ, МККК и властям ФРГ, Турции и Франции с призывом потребовать от Киева обеспечить доступ МККК к российским военнопленным после сорванного по вине Киева обмена пленными.Новые данные о биолабораториях на Украине были представлены на заседании Совбеза ООН, также стало известно о планах украинских спецслужб взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области, чтобы обвинить потом Россию в гибели мирных жителей,Ход операцииНа 42-й день спецоперации российские военные высокоточными ракетами с воздуха уничтожили топливную базу, а также скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил в Харьковской области. Средствами ПВО был также сбит беспилотник "Байрактар".Российские высокоточные ракеты наземного базирования уничтожили командный пункт украинской 56-й отдельной мотопехотной бригады и базу нацистов к северо-западу от Донецка, а всего за день воздушно-космические силы РФ поразили 34 военных объекта Украины, в том числе девять опорных пунктов и мест сосредоточения.С начала военной спецоперации на Украине российская армия уничтожила 125 самолетов и 408 беспилотников украинских войск, заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.Биооружие и провокации с химическими веществамиПродолжают появляться новые данные о биолабораториях на Украине. Военная спецоперация РФ выявила на Украине сеть из 30 биообъектов в 14 населенных пунктах, заявил в среду на неформальном заседании Совбеза ООН начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.Минобороны РФ не исключает, что четыре тысячи украинских военнослужащих были инфицированы вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза, добавил он. По его словам, США пытались испытывать на украинских военнослужащих новые, не апробированные лекарства.Он подчеркнул, что США и Украина сознательно умалчивают о работе над проектами, имеющими явную военно-биологическую направленность.Также появилась информация о том, что украинские спецслужбы планируют взорвать хранилище с 120 тоннами хлора в Харьковской области, чтобы обвинить потом Россию в гибели мирных жителей, заявил Конашенков.О том, что в Москве не исключают новых провокаций со стороны Украины, в том числе с применением химического оружия, заявил и глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов.Обмен пленными и расследование по БучеПланировавшийся на среду обмен военнопленными был сорван Киевом, заявили в Минобороны РФ. К российским пленным применяются пытки и издевательства в духе карателей Великой Отечественной войны, добавили в министерстве.Россия обратилась к ООН, ОБСЕ, МККК и властям ФРГ, Турции и Франции с призывом потребовать от Киева обеспечить доступ МККК к пленным РФ, оставляя за собой право инициировать в ближайшее время созыв заседания СБ ООН, если международные гуманитарные организации не примут меры по вопросу военнопленных.Бесчеловечное и ужасное преступление киевского режима в Буче должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций, это геноцид собственного народа, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.О том, что "чудовищную инсценировку" в Буче нужно и важно расследовать, заявил и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По словам Мизинцева, Украина завершила подготовку новых провокаций с привлечением мирного населения в Конотопе, Тростянце, Бородянке и Катюжанке по типу "бучинского сценария".Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Вашингтон, Лондон и Брюссель финансируют провокации, подобные той, что произошла в Буче. Западные политики даже не пытались проверить истинность материалов из Бучи и вынесли вердикт, поэтому они несут персональную ответственность за поддержку совершенного киевским режимом преступления, добавила Захарова.По ее словам, преступный фейк в Буче был создан, чтобы оправдать заранее подготовленный пакет антироссийских санкций ЕС и осложнить, если не прервать, переговоры Москвы и Киева.Орбан предлагает Будапешт для переговоровПрезидент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном дал принципиальные оценки грубой и циничной провокации киевского режима в Буче, а тот в свою очередь пригласил Путина на мирные переговоры в Венгрию, сообщали СМИ.Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал "хайпом" это предложение венгерского премьера.Германский канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия обсуждает с Украиной гарантии безопасности, но они конфиденциальны и конкретных договоренностей пока нет. Берлин приветствует продолжение переговоров РФ и Украины, внимательно следит за их ходом, поддержит жизнеспособные решения, заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина Германии.А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США и их союзники вскоре намерены поставить Киеву "по десять противотанковых" комплексов на каждый российский танк, находящийся на Украине.Песков в ответ на это сказал, что поставляемое Западом Киеву оружие не сможет остановить Россию и помешать ей достичь целей на Украине.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220406/peregovory-1782066834.html

харьковская область

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о подготовке СБУ провокации в Харьковской области Вечерний брифинг официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова от 6 апреля 2022-04-06T23:07 true PT1M53S

Захарова: "Я обвиняю западные СМИ в соучастии в преступлении в городе Буче" Иностранные медиа выступили соучастниками преступления в украинском городе Буча, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова. 2022-04-06T23:07 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, владимир зеленский, виктор орбан, энтони блинкен, харьковская область, россия, франция, обсе, совет безопасности оон, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр