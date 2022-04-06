https://ria.ru/20220406/spetsoperatsiya-1782021553.html

ВС России уничтожили 125 самолетов за время спецоперации на Украине

ВС России уничтожили 125 самолетов за время спецоперации на Украине - РИА Новости, 06.04.2022

ВС России уничтожили 125 самолетов за время спецоперации на Украине

Российские Вооруженные Силы уничтожили 125 самолетов, 93 вертолета и более 400 беспилотников за время проведения специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:14

2022-04-06T10:14

2022-04-06T18:29

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

игорь конашенков

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы уничтожили 125 самолетов, 93 вертолета и более 400 беспилотников за время проведения специальной военной операции на Украине, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 407 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок реактивных систем залпового огня, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1882 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html

россия

украина

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Утренний брифинг Игоря Конашенкова Средства ПВО Вооруженных сил РФ сбили в воздухе четыре украинских беспилотника, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. 2022-04-06T10:14 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков