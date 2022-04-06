https://ria.ru/20220406/spetsoperatsiya-1782021553.html
ВС России уничтожили 125 самолетов за время спецоперации на Украине
ВС России уничтожили 125 самолетов за время спецоперации на Украине - РИА Новости, 06.04.2022
ВС России уничтожили 125 самолетов за время спецоперации на Украине
Российские Вооруженные Силы уничтожили 125 самолетов, 93 вертолета и более 400 беспилотников за время проведения специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:14
2022-04-06T10:14
2022-04-06T18:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы уничтожили 125 самолетов, 93 вертолета и более 400 беспилотников за время проведения специальной военной операции на Украине, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 407 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок реактивных систем залпового огня, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1882 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220312/karta-1777737018.html
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Средства ПВО Вооруженных сил РФ сбили в воздухе четыре украинских беспилотника, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
2022-04-06T10:14
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:14 06.04.2022 (обновлено: 18:29 06.04.2022)
ВС России уничтожили 125 самолетов за время спецоперации на Украине
ВС России уничтожили 125 самолетов и 93 вертолета за время спецоперации на Украине