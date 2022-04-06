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ВС России уничтожили 125 самолетов за время спецоперации на Украине - РИА Новости, 06.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220406/spetsoperatsiya-1782021553.html
ВС России уничтожили 125 самолетов за время спецоперации на Украине
ВС России уничтожили 125 самолетов за время спецоперации на Украине - РИА Новости, 06.04.2022
ВС России уничтожили 125 самолетов за время спецоперации на Украине
Российские Вооруженные Силы уничтожили 125 самолетов, 93 вертолета и более 400 беспилотников за время проведения специальной военной операции на Украине, заявил РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:14
2022-04-06T18:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
игорь конашенков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы уничтожили 125 самолетов, 93 вертолета и более 400 беспилотников за время проведения специальной военной операции на Украине, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 407 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков.Он добавил, что также уничтожены 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок реактивных систем залпового огня, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1882 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Утренний брифинг Игоря Конашенкова
Средства ПВО Вооруженных сил РФ сбили в воздухе четыре украинских беспилотника, сообщил в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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в мире, россия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), игорь конашенков
10:14 06.04.2022 (обновлено: 18:29 06.04.2022)
 
ВС России уничтожили 125 самолетов за время спецоперации на Украине

ВС России уничтожили 125 самолетов и 93 вертолета за время спецоперации на Украине

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Российские Вооруженные Силы уничтожили 125 самолетов, 93 вертолета и более 400 беспилотников за время проведения специальной военной операции на Украине, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 407 беспилотных летательных аппаратов", - сказал Конашенков.
Он добавил, что также уничтожены 227 зенитных ракетных комплексов, 1981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок реактивных систем залпового огня, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1882 единицы специальной военной автомобильной техники.
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 12.03.2022
12 марта, 14:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Игорь Конашенков
 
 
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