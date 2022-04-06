https://ria.ru/20220406/spetsoperatsiya-1782014961.html

Командующий ЦВО вручил госнаграды военным, отличившимся в спецоперации

Командующий ЦВО вручил госнаграды военным, отличившимся в спецоперации - РИА Новости, 06.04.2022

Командующий ЦВО вручил госнаграды военным, отличившимся в спецоперации

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:30

2022-04-06T09:30

2022-04-06T10:36

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил госнаграды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в Минобороны РФ."Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и героизм в ходе специальной военной операции на Украине - медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II-й степени с мечами, Георгиевский Крест IV-й степени, медали "За отвагу", Жукова, Суворова и "За спасение погибавших", - рассказали в ведомстве.Среди награжденных военнослужащие спецназа, войск связи, воинских частей инженерных войск и РХБ защиты.Как отметил Лапин после церемонии, группировка ВС РФ успешно выполнила все боевые задачи в ходе первого этапа специальной военной операции, солдаты, сержанты и офицеры проявили стойкость, отвагу и мужество в ходе выполнения задач."Благодарю вас за отличное выполнение должностных обязанностей, честное выполнение воинского долга", - сказал генерал-полковник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/nagrady-1781130184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

владимир путин, александр лапин, донбасс, украина, россия, вооруженные силы рф, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)