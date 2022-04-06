https://ria.ru/20220406/spetsialnost-1782000743.html

Исследование показало специальности в IT-сфере с самыми высокими зарплатами

Исследование показало специальности в IT-сфере с самыми высокими зарплатами - РИА Новости, 06.04.2022

Исследование показало специальности в IT-сфере с самыми высокими зарплатами

Самыми высокооплачиваемыми IT-специалистами в России стали Data-инженеры, их зарплата в среднем составляет 230 тысяч рублей в месяц, вторыми по величине зарплат РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T06:26

2022-04-06T06:26

2022-04-06T09:12

общество

россия

технологии

навигатор абитуриента

кем стать

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Самыми высокооплачиваемыми IT-специалистами в России стали Data-инженеры, их зарплата в среднем составляет 230 тысяч рублей в месяц, вторыми по величине зарплат стали руководители команд разработчиков, их средний месячный доход достиг 218 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру", результаты которого есть у РИА Новости.В сервисе уточнили, что такие специалисты должны разбираться в принципах формирования баз данных и уметь их создавать."На среднюю зарплату 218 тысяч могут претендовать руководители команд разработчиков, которые отлично разбираются в программных продуктах и постоянно учатся новому, умеют организовать работу подчиненных - штатных программистов и фрилансеров - и презентовать готовый продукт", - отметили в сервисе.Помимо этого, на среднюю зарплату в 210 тысяч рублей могут претендовать руководители групп тестирования, средняя ставка в 183 тысячи рублей доступна техническим директорам, 173 тысячи - специалистам в области Data science."По итогам марта 2022 года компании опубликовали на 24% вакансий в сфере IT больше, чем в марте 2021 года, резюме в отрасли стало на 8% больше", - подытожили в компании.Исследование проводилось на основе данных сервиса по вакансиям в отрасли IT, интернета и телекома по всей России.

https://ria.ru/20220404/vakansii-1781602326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, технологии, навигатор абитуриента, кем стать