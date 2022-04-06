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Замглавы Минтруда заверила, что все средства на соцвыплаты будут сохранены - РИА Новости, 06.04.2022
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Замглавы Минтруда заверила, что все средства на соцвыплаты будут сохранены
Замглавы Минтруда заверила, что все средства на соцвыплаты будут сохранены - РИА Новости, 06.04.2022
Замглавы Минтруда заверила, что все средства на соцвыплаты будут сохранены
Средства в полном объеме предусмотрены на все социальные выплаты, в том числе материнский капитал, они будут сохранены в условиях санкций, заявила замминистра... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T09:26
2022-04-06T09:26
общество
общероссийский народный фронт
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
ольга баталина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Средства в полном объеме предусмотрены на все социальные выплаты, в том числе материнский капитал, они будут сохранены в условиях санкций, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина."Вопрос о материнском капитале я понимаю, отчего вызван. Сегодня в условиях санкций, в условиях ограничений люди беспокоятся: а будут ли все те масштабные обязательства, которые государство на себя взяло ранее, все наше многообразие мер поддержки разных выплат, в том числе и такая масштабная мера, как материнский капитал, сохранены? Во-первых, безусловно, да", - сказала она в ходе эфира на площадке ОНФ.Баталина уточнила, что на все соцвыплаты, в том числе маткапитал, в полном объеме предусмотрены средства как в федеральном, так и в региональных бюджетах. Только в федеральном бюджете на эти цели в 2022 году заложено 1,2 триллиона рублей, уточнила Баталина.
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общество, общероссийский народный фронт, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ольга баталина
09:26 06.04.2022
 
Замглавы Минтруда заверила, что все средства на соцвыплаты будут сохранены

Замглавы Минтруда Баталина заверила, что все средства на соцвыплаты будут сохранены

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Средства в полном объеме предусмотрены на все социальные выплаты, в том числе материнский капитал, они будут сохранены в условиях санкций, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина.
"Вопрос о материнском капитале я понимаю, отчего вызван. Сегодня в условиях санкций, в условиях ограничений люди беспокоятся: а будут ли все те масштабные обязательства, которые государство на себя взяло ранее, все наше многообразие мер поддержки разных выплат, в том числе и такая масштабная мера, как материнский капитал, сохранены? Во-первых, безусловно, да", - сказала она в ходе эфира на площадке ОНФ.
Баталина уточнила, что на все соцвыплаты, в том числе маткапитал, в полном объеме предусмотрены средства как в федеральном, так и в региональных бюджетах. Только в федеральном бюджете на эти цели в 2022 году заложено 1,2 триллиона рублей, уточнила Баталина.
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ОбществоОбщероссийский народный фронтМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Ольга Баталина
 
 
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