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Замглавы Минтруда заверила, что все средства на соцвыплаты будут сохранены

Замглавы Минтруда заверила, что все средства на соцвыплаты будут сохранены - РИА Новости, 06.04.2022

Замглавы Минтруда заверила, что все средства на соцвыплаты будут сохранены

Средства в полном объеме предусмотрены на все социальные выплаты, в том числе материнский капитал, они будут сохранены в условиях санкций, заявила замминистра... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T09:26

2022-04-06T09:26

2022-04-06T09:26

общество

общероссийский народный фронт

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

ольга баталина

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Средства в полном объеме предусмотрены на все социальные выплаты, в том числе материнский капитал, они будут сохранены в условиях санкций, заявила замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина."Вопрос о материнском капитале я понимаю, отчего вызван. Сегодня в условиях санкций, в условиях ограничений люди беспокоятся: а будут ли все те масштабные обязательства, которые государство на себя взяло ранее, все наше многообразие мер поддержки разных выплат, в том числе и такая масштабная мера, как материнский капитал, сохранены? Во-первых, безусловно, да", - сказала она в ходе эфира на площадке ОНФ.Баталина уточнила, что на все соцвыплаты, в том числе маткапитал, в полном объеме предусмотрены средства как в федеральном, так и в региональных бюджетах. Только в федеральном бюджете на эти цели в 2022 году заложено 1,2 триллиона рублей, уточнила Баталина.

https://ria.ru/20220401/vyplaty-1781245697.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, общероссийский народный фронт, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), ольга баталина