https://ria.ru/20220406/solovevlive-1782197651.html
Телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews
Телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews - РИА Новости, 06.04.2022
Телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews
Новый телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews, сообщили РИА Новости в пресс-службе СоловьёвLive. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T23:46
2022-04-06T23:46
2022-04-06T23:50
владимир соловьев (телеведущий)
россия
общество
технологии
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Новый телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews, сообщили РИА Новости в пресс-службе СоловьёвLive.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на частотах EuroNews с 7 апреля начнет вещание телеканал "Соловьев.Live". Согласно сообщениям, тематика нового канала заявлена как информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая."Пресс-служба канала подтверждает информацию в Telegram-каналах о вещании телеканала Соловьев.Live на частотах Euronews",- ответили РИА Новости в пресс-службе канала.
https://ria.ru/20220406/tsenzura-1782141177.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир соловьев (телеведущий), россия, общество, технологии
23:46 06.04.2022 (обновлено: 23:50 06.04.2022)
Телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews
Пресс-служба телеканала: Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews