https://ria.ru/20220406/solovevlive-1782197651.html

Телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews

Телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews - РИА Новости, 06.04.2022

Телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews

Новый телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews, сообщили РИА Новости в пресс-службе СоловьёвLive. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T23:46

2022-04-06T23:46

2022-04-06T23:50

владимир соловьев (телеведущий)

россия

общество

технологии

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Новый телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews, сообщили РИА Новости в пресс-службе СоловьёвLive.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на частотах EuroNews с 7 апреля начнет вещание телеканал "Соловьев.Live". Согласно сообщениям, тематика нового канала заявлена как информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая."Пресс-служба канала подтверждает информацию в Telegram-каналах о вещании телеканала Соловьев.Live на частотах Euronews",- ответили РИА Новости в пресс-службе канала.

https://ria.ru/20220406/tsenzura-1782141177.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир соловьев (телеведущий), россия, общество, технологии