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Телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews - РИА Новости, 06.04.2022
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Телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews
Телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews - РИА Новости, 06.04.2022
Телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews
Новый телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews, сообщили РИА Новости в пресс-службе СоловьёвLive. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T23:46
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россия
общество
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Новый телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews, сообщили РИА Новости в пресс-службе СоловьёвLive.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на частотах EuroNews с 7 апреля начнет вещание телеканал "Соловьев.Live". Согласно сообщениям, тематика нового канала заявлена как информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая."Пресс-служба канала подтверждает информацию в Telegram-каналах о вещании телеканала Соловьев.Live на частотах Euronews",- ответили РИА Новости в пресс-службе канала.
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владимир соловьев (телеведущий), россия, общество, технологии
23:46 06.04.2022 (обновлено: 23:50 06.04.2022)
 
Телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews

Пресс-служба телеканала: Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Телеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Новый телеканал Соловьев.Live будет вещать на частотах Euronews, сообщили РИА Новости в пресс-службе СоловьёвLive.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что на частотах EuroNews с 7 апреля начнет вещание телеканал "Соловьев.Live". Согласно сообщениям, тематика нового канала заявлена как информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая.
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"Пресс-служба канала подтверждает информацию в Telegram-каналах о вещании телеканала Соловьев.Live на частотах Euronews",- ответили РИА Новости в пресс-службе канала.
 
Владимир Соловьев (телеведущий)РоссияОбществоТехнологии
 
 
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