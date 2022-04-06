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Сакура в Сочи впервые за 20 лет расцвела на месяц позже из-за холодной зимы - РИА Новости, 06.04.2022
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Туризм
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Сакура в Сочи впервые за 20 лет расцвела на месяц позже из-за холодной зимы
Сакура в Сочи впервые за 20 лет расцвела на месяц позже из-за холодной зимы - РИА Новости, 06.04.2022
Сакура в Сочи впервые за 20 лет расцвела на месяц позже из-за холодной зимы
Холодная зима в Сочи в 2022 году спровоцировала позднее цветение сакуры – 31 марта, такое явление на курорте наблюдается впервые за 20 лет, сообщила РИА Новости РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T15:22
2022-04-06T15:22
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СОЧИ, 6 апр – РИА Новости. Холодная зима в Сочи в 2022 году спровоцировала позднее цветение сакуры – 31 марта, такое явление на курорте наблюдается впервые за 20 лет, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.Ранее в соцсетях появились кадры первой расцветающей сакуры в Сочи. По словам Солтани, только на территории парка "Дендрарий" растёт 23 сорта 11 видов вишневого дерева. При этом, особенность цветения состоит в том, что один вид сакуры сменяется другим."Прохладная зима стала причиной сдвига фенологических фаз на более поздний период. Сакура расцвела 31 марта. Цветение в столь поздний срок образовалось на курорте впервые за 20 лет. Обычно цветки начинали распускаться уже в первых числах марта", – сказала Солтани.Она добавила, что цветы экзотического дерева могут раскрыться и в конце февраля, если на территории Сочи установилась теплая зима. Завершается цикл цветения сакуры, как правило, в середине мая, подчеркнула Солтани.
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туризм, сочи, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море
15:22 06.04.2022
 
Сакура в Сочи впервые за 20 лет расцвела на месяц позже из-за холодной зимы

Ученый объяснил, почему сакура в Сочи впервые за 20 лет расцвела на месяц позже

© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкСочинский "Дендрарий" весной
Сочинский Дендрарий весной - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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СОЧИ, 6 апр – РИА Новости. Холодная зима в Сочи в 2022 году спровоцировала позднее цветение сакуры – 31 марта, такое явление на курорте наблюдается впервые за 20 лет, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.
Ранее в соцсетях появились кадры первой расцветающей сакуры в Сочи. По словам Солтани, только на территории парка "Дендрарий" растёт 23 сорта 11 видов вишневого дерева. При этом, особенность цветения состоит в том, что один вид сакуры сменяется другим.
"Прохладная зима стала причиной сдвига фенологических фаз на более поздний период. Сакура расцвела 31 марта. Цветение в столь поздний срок образовалось на курорте впервые за 20 лет. Обычно цветки начинали распускаться уже в первых числах марта", – сказала Солтани.
Она добавила, что цветы экзотического дерева могут раскрыться и в конце февраля, если на территории Сочи установилась теплая зима. Завершается цикл цветения сакуры, как правило, в середине мая, подчеркнула Солтани.
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