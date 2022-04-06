https://ria.ru/20220406/sochi-1782082599.html

Сакура в Сочи впервые за 20 лет расцвела на месяц позже из-за холодной зимы

Сакура в Сочи впервые за 20 лет расцвела на месяц позже из-за холодной зимы - РИА Новости, 06.04.2022

Сакура в Сочи впервые за 20 лет расцвела на месяц позже из-за холодной зимы

Холодная зима в Сочи в 2022 году спровоцировала позднее цветение сакуры – 31 марта, такое явление на курорте наблюдается впервые за 20 лет, сообщила РИА Новости РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:22

2022-04-06T15:22

2022-04-06T15:22

туризм

туризм

сочи

новости - туризм

туристы

куда поехать

куда можно лететь

отдых на море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/06/1782081509_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_abd17dfaf6fcd4e14a4e7f30fbf3012f.jpg

СОЧИ, 6 апр – РИА Новости. Холодная зима в Сочи в 2022 году спровоцировала позднее цветение сакуры – 31 марта, такое явление на курорте наблюдается впервые за 20 лет, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.Ранее в соцсетях появились кадры первой расцветающей сакуры в Сочи. По словам Солтани, только на территории парка "Дендрарий" растёт 23 сорта 11 видов вишневого дерева. При этом, особенность цветения состоит в том, что один вид сакуры сменяется другим."Прохладная зима стала причиной сдвига фенологических фаз на более поздний период. Сакура расцвела 31 марта. Цветение в столь поздний срок образовалось на курорте впервые за 20 лет. Обычно цветки начинали распускаться уже в первых числах марта", – сказала Солтани.Она добавила, что цветы экзотического дерева могут раскрыться и в конце февраля, если на территории Сочи установилась теплая зима. Завершается цикл цветения сакуры, как правило, в середине мая, подчеркнула Солтани.

https://ria.ru/20220405/zapovednik-1781714786.html

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, сочи, новости - туризм, туристы, куда поехать, куда можно лететь, отдых на море