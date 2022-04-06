https://ria.ru/20220406/sneg-1782058079.html

Снежный покров в Москве исчезнет через неделю, считает синоптик

Снежный покров в Москве исчезнет через неделю, считает синоптик - РИА Новости, 06.04.2022

Снежный покров в Москве исчезнет через неделю, считает синоптик

Снежный покров в Москве исчезнет через неделю, а в следующий вторник днем воздух может прогреться до +15-+20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:59

2022-04-06T12:59

2022-04-06T13:16

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общество

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центр "фобос"

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Снежный покров в Москве исчезнет через неделю, а в следующий вторник днем воздух может прогреться до +15-+20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Ближайшая неделя, наконец-то, завершит метеорологическую зиму и поставит жирную точку в существовании её последних атрибутов – снега и холода", - сказал Тишковец РИА Новости. По его словам, ночь на 7 апреля в Москве станет, скорее всего, финальной с устойчивой минусовой температурой, после чего в темное время суток установятся "плюсы"."Уже днем в четверг столбики термометров в столице устремятся на штурм 10-градусной отметки, а в последующие сутки без труда будут преодолевать и эту температурную высоту: в пятницу +11…+16, в субботу +7…+12, в воскресенье +9…+14, в понедельник +11…+16, а во вторник, не исключено, что воздух в разгар дня прогреется до небывалых в этом году +15…+20", - добавил Тишковец.Стремительное наступление весны, по его словам, время от времени будет сопровождаться обильными дождями, а среднесуточная температура воздуха станет выше +5 градусов, являющихся стартовым значением для принятия решения о смене автошин с зимнего на летний вариант."В такой ситуации снежный покров, высота которого сейчас в столице составляет 19 см, станет таять буквально на глазах, и уже через неделю сугробы в Москве исчезнут, как и положено по многолетней климатической дате схода снежного покрова", - пояснил он.Граница снежного покрова в Европейской части России, которая сейчас проходит через Смоленскую, Калужскую, Тульскую, Тамбовскую, Саратовскую и Оренбургскую области, к середине апреля отодвинется к северу примерно на 500-700 км, резюмировал синоптик.

https://ria.ru/20220404/sneg-1781655152.html

https://ria.ru/20220403/snegopad-1781511207.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, общество, россия, центр "фобос"