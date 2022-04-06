https://ria.ru/20220406/smi-1782140020.html
В Госдуму внесли проект об ответе на действия стран против российских СМИ
В Госдуму внесли проект об ответе на действия стран против российских СМИ - РИА Новости, 06.04.2022
В Госдуму внесли проект об ответе на действия стран против российских СМИ
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о симметричном ответе к иностранным СМИ, работающим в России, в случае недружественных действий по отношению к... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:12
2022-04-06T17:12
2022-04-06T18:26
россия
политика
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_3d6b559f8316fa41845e66b865e1b277.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о симметричном ответе к иностранным СМИ, работающим в России, в случае недружественных действий по отношению к российским медиа за рубежом, соответствующий законопроект опубликован в думской электронной базе данных.Авторами инициативы выступили члены комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ во главе с ее руководителем Василием Пискаревым.Так, закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" дополняется статьей, наделяющей генпрокурора или его заместителей полномочиями на принятие решения о запрете в России деятельности иностранного СМИ в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом, в частности речь идет об ограничении (запрете) их деятельности. "Тем самым достигается цель введения оперативного симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации", - уточняется в пояснительной записке.Также в закон об информации вводится статья об ограничении генпрокурором или его заместителями доступа к информационным ресурсам за неоднократное распространение запрещенной или противоправной информации. Кроме этого, прописывается новый вид противоправной, опасной для общества и государства информации, в частности дискредитирующей Вооруженные силы РФ, призывающей к введению санкций в отношении РФ, ее граждан, а также российских юридических лиц.Законопроект, дополняя закон о СМИ новой статьей, наделяет генпрокурора или его заместителей исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- и радиовещание в случае установления фактов распространения данным медиа противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юридических лиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор.Помимо этого, в соответствии с законопроектом, иностранный журналист может лишиться аккредитации в случае установления факта проявления недружественных действий, введения ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.
https://ria.ru/20220406/youtube-1782140857.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093989_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_257240adff3771465fde28c72022edd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, госдума рф
17:12 06.04.2022 (обновлено: 18:26 06.04.2022)
В Госдуму внесли проект об ответе на действия стран против российских СМИ
В Госдуму внесли проект об ответе на недружественные действия стран против российских СМИ
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект
о симметричном ответе к иностранным СМИ, работающим в России, в случае недружественных действий по отношению к российским медиа за рубежом, соответствующий законопроект опубликован в думской электронной базе данных.
Авторами инициативы выступили члены комиссии Госдумы
по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ во главе с ее руководителем Василием Пискаревым.
Так, закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" дополняется статьей, наделяющей генпрокурора или его заместителей полномочиями на принятие решения о запрете в России
деятельности иностранного СМИ в случае враждебных решений в отношении российских СМИ за рубежом, в частности речь идет об ограничении (запрете) их деятельности. "Тем самым достигается цель введения оперативного симметричного ответа на недружественные действия в отношении российских средств массовой информации", - уточняется в пояснительной записке.
Также в закон об информации вводится статья об ограничении генпрокурором или его заместителями доступа к информационным ресурсам за неоднократное распространение запрещенной или противоправной информации. Кроме этого, прописывается новый вид противоправной, опасной для общества и государства информации, в частности дискредитирующей Вооруженные силы РФ, призывающей к введению санкций в отношении РФ, ее граждан, а также российских юридических лиц.
Законопроект, дополняя закон о СМИ новой статьей, наделяет генпрокурора или его заместителей исключительным правом на признание регистрации СМИ недействительной и на прекращение действия лицензии на теле- и радиовещание в случае установления фактов распространения данным медиа противоправной, опасной, недостоверной общественно значимой информации или информации, выражающей явное неуважение обществу, государству, конституции РФ, а также направленной на дискредитацию использования ВС РФ, связанной с введением иностранными государствами политических, экономических и (или) иных санкций в отношении России, ее граждан или юридических лиц. Соответствующее решение направляется в Роскомнадзор.
Помимо этого, в соответствии с законопроектом, иностранный журналист может лишиться аккредитации в случае установления факта проявления недружественных действий, введения ограничений к распространению российских СМИ, работающих за рубежом.