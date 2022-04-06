https://ria.ru/20220406/smes-1782050404.html

Роспотребнадзор предупредил о курительной смеси с отравляющими веществами

Роспотребнадзор предупредил о курительной смеси с отравляющими веществами - РИА Новости, 06.04.2022

Роспотребнадзор предупредил о курительной смеси с отравляющими веществами

Роспотребнадзор предупредил жителей России, что в обороте может находиться курительная смесь, солевой никотин с "отравляющими веществами", способными причинить... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:29

2022-04-06T12:29

2022-04-06T12:29

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил жителей России, что в обороте может находиться курительная смесь, солевой никотин с "отравляющими веществами", способными причинить вред здоровью, соответствующий материал опубликован на сайте ведомства."Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о возможном обороте никотинсодержащей продукции (ориентировочно курительная смесь, солевой никотин) с содержанием "отравляющих веществ", - говорится в сообщении.По имеющейся информации указанная никотинсодержащая продукция возможно находилась в обороте у поставщиков и ранее сопровождалась сертификатом соответствия, срок действия которого истек в марте 2019 года, отметили в ведомстве.Роспотребнадзор предупреждает о необходимости отказаться от приобретения и употребления указанного продукта.Ранее Роспотребнадзором по результатам проведенных исследований аналогичной продукции установлено содержание производных никотина в концентрациях, превышающих допустимое содержание, отмечается в материале."В никотинсодержащей продукции были выявлены химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке, включая метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств и освежителей воздуха и т.д., которые попадают в организм путем вдыхания образующегося в результате генерации пара, что является угрозой причинения вреда здоровью населения", - уточнили в ведомстве.Роспотребнадзор принимает меры, направленные на пресечение оборота указанного продукта.

https://ria.ru/20220203/eksperiment-1770980898.html

https://ria.ru/20220101/sigarety-1766338520.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)