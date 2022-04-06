https://ria.ru/20220406/smes-1782050404.html
Роспотребнадзор предупредил о курительной смеси с отравляющими веществами
Роспотребнадзор предупредил о курительной смеси с отравляющими веществами - РИА Новости, 06.04.2022
Роспотребнадзор предупредил о курительной смеси с отравляющими веществами
Роспотребнадзор предупредил жителей России, что в обороте может находиться курительная смесь, солевой никотин с "отравляющими веществами", способными причинить... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:29
2022-04-06T12:29
2022-04-06T12:29
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149561/97/1495619779_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_01becd622902caaf08ab52c7fa62d1e4.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Роспотребнадзор предупредил жителей России, что в обороте может находиться курительная смесь, солевой никотин с "отравляющими веществами", способными причинить вред здоровью, соответствующий материал опубликован на сайте ведомства."Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о возможном обороте никотинсодержащей продукции (ориентировочно курительная смесь, солевой никотин) с содержанием "отравляющих веществ", - говорится в сообщении.По имеющейся информации указанная никотинсодержащая продукция возможно находилась в обороте у поставщиков и ранее сопровождалась сертификатом соответствия, срок действия которого истек в марте 2019 года, отметили в ведомстве.Роспотребнадзор предупреждает о необходимости отказаться от приобретения и употребления указанного продукта.Ранее Роспотребнадзором по результатам проведенных исследований аналогичной продукции установлено содержание производных никотина в концентрациях, превышающих допустимое содержание, отмечается в материале."В никотинсодержащей продукции были выявлены химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке, включая метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств и освежителей воздуха и т.д., которые попадают в организм путем вдыхания образующегося в результате генерации пара, что является угрозой причинения вреда здоровью населения", - уточнили в ведомстве.Роспотребнадзор принимает меры, направленные на пресечение оборота указанного продукта.
https://ria.ru/20220203/eksperiment-1770980898.html
https://ria.ru/20220101/sigarety-1766338520.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149561/97/1495619779_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_2532f2afbcce6a3c411d4dc9dfb5a425.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Роспотребнадзор предупредил о курительной смеси с отравляющими веществами
Роспотребнадзор: в обороте может находиться курительная смесь с отравляющими веществами
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Роспотребнадзор предупредил жителей России, что в обороте может находиться курительная смесь, солевой никотин с "отравляющими веществами", способными причинить вред здоровью, соответствующий материал опубликован на сайте
ведомства.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о возможном обороте никотинсодержащей продукции (ориентировочно курительная смесь, солевой никотин) с содержанием "отравляющих веществ", - говорится в сообщении.
По имеющейся информации указанная никотинсодержащая продукция возможно находилась в обороте у поставщиков и ранее сопровождалась сертификатом соответствия, срок действия которого истек в марте 2019 года, отметили в ведомстве.
Роспотребнадзор
предупреждает о необходимости отказаться от приобретения и употребления указанного продукта.
Ранее Роспотребнадзором по результатам проведенных исследований аналогичной продукции установлено содержание производных никотина в концентрациях, превышающих допустимое содержание, отмечается в материале.
"В никотинсодержащей продукции были выявлены химические вещества, информация о наличии которых отсутствовала на этикетке, включая метаболиты растений, парфюмерные компоненты, препараты против чесоточных клещей, компоненты чистящих средств и освежителей воздуха и т.д., которые попадают в организм путем вдыхания образующегося в результате генерации пара, что является угрозой причинения вреда здоровью населения", - уточнили в ведомстве.
Роспотребнадзор принимает меры, направленные на пресечение оборота указанного продукта.