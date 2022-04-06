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Россияне заинтересовались новым способом покупки смартфонов - РИА Новости, 06.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220406/smartfon-1782044641.html
Россияне заинтересовались новым способом покупки смартфонов
Россияне заинтересовались новым способом покупки смартфонов - РИА Новости, 06.04.2022
Россияне заинтересовались новым способом покупки смартфонов
В первом квартале 2022 года россияне активно пользовались программой trade-in при покупке смартфонов. К такому выводу пришли аналитики группы... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:09
2022-04-06T13:54
наука
технологии
samsung
apple
huawei technologies
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В первом квартале 2022 года россияне активно пользовались программой trade-in при покупке смартфонов. К такому выводу пришли аналитики группы "М.Видео-Эльдорадо".С января по март покупатели давали технику Samsung, Apple, Honor, Xiaomi, Redmi и Huawei, а взамен приобретали новые модели Poco, Honor, Apple, Samsung, Xiaomi и Redmi. В этом случае предлагается скидка, максимальный размер которой составляет 53 тысячи рублей.Полученную устаревшую технику ритейлер передает партнерам на экологичную переработку или для дальнейшей реализации. В последнем случае это чаще всего продукция Apple.В "М.Видео-Эльдорадо" считают, что программа trade-in для электроники будет набирать обороты в новых экономических условиях. Автоматизированный процесс гораздо удобнее для пользователя, чем самостоятельная продажа старого смартфона. Кроме того, в рамках trade-in предложение суммируется с кредитными программами.
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технологии, samsung, apple, huawei technologies
12:09 06.04.2022 (обновлено: 13:54 06.04.2022)
 

Россияне заинтересовались новым способом покупки смартфонов

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПродажа бытовой техники в магазинах Москвы
Продажа бытовой техники в магазинах Москвы - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В первом квартале 2022 года россияне активно пользовались программой trade-in при покупке смартфонов. К такому выводу пришли аналитики группы "М.Видео-Эльдорадо".
С января по март покупатели давали технику Samsung, Apple, Honor, Xiaomi, Redmi и Huawei, а взамен приобретали новые модели Poco, Honor, Apple, Samsung, Xiaomi и Redmi. В этом случае предлагается скидка, максимальный размер которой составляет 53 тысячи рублей.
Полученную устаревшую технику ритейлер передает партнерам на экологичную переработку или для дальнейшей реализации. В последнем случае это чаще всего продукция Apple.
В "М.Видео-Эльдорадо" считают, что программа trade-in для электроники будет набирать обороты в новых экономических условиях. Автоматизированный процесс гораздо удобнее для пользователя, чем самостоятельная продажа старого смартфона. Кроме того, в рамках trade-in предложение суммируется с кредитными программами.
realme 9 Pro - РИА Новости, 1920, 30.03.2022
30 марта, 15:31Наука
Обзор смартфона realme 9 Pro: смартфон, в котором есть все, и даже больше
 
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