https://ria.ru/20220406/smartfon-1782044641.html

Россияне заинтересовались новым способом покупки смартфонов

Россияне заинтересовались новым способом покупки смартфонов - РИА Новости, 06.04.2022

Россияне заинтересовались новым способом покупки смартфонов

В первом квартале 2022 года россияне активно пользовались программой trade-in при покупке смартфонов. К такому выводу пришли аналитики группы... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:09

2022-04-06T12:09

2022-04-06T13:54

наука

технологии

samsung

apple

huawei technologies

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В первом квартале 2022 года россияне активно пользовались программой trade-in при покупке смартфонов. К такому выводу пришли аналитики группы "М.Видео-Эльдорадо".С января по март покупатели давали технику Samsung, Apple, Honor, Xiaomi, Redmi и Huawei, а взамен приобретали новые модели Poco, Honor, Apple, Samsung, Xiaomi и Redmi. В этом случае предлагается скидка, максимальный размер которой составляет 53 тысячи рублей.Полученную устаревшую технику ритейлер передает партнерам на экологичную переработку или для дальнейшей реализации. В последнем случае это чаще всего продукция Apple.В "М.Видео-Эльдорадо" считают, что программа trade-in для электроники будет набирать обороты в новых экономических условиях. Автоматизированный процесс гораздо удобнее для пользователя, чем самостоятельная продажа старого смартфона. Кроме того, в рамках trade-in предложение суммируется с кредитными программами.

https://ria.ru/20220330/realme-1780885212.html

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Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, samsung, apple, huawei technologies