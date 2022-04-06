https://ria.ru/20220406/shtraf-1782060281.html

Госдума приняла закон об увеличении штрафов для зацеперов

Госдума приняла закон об увеличении штрафов для зацеперов - РИА Новости, 06.04.2022

Госдума приняла закон об увеличении штрафов для зацеперов

Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла законопроект, которым предлагается увеличить до четырех тысяч рублей максимальный административный штраф за... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:08

2022-04-06T13:08

2022-04-06T13:08

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла законопроект, которым предлагается увеличить до четырех тысяч рублей максимальный административный штраф за передвижение на поездах с их внешней стороны."Размер штрафа, назначаемого за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте, не менялся с момента принятия первоначальной редакции КоАП РФ, то есть на протяжении 20 лет, и в настоящее время составляет 100 рублей", - следует из документа.Проектом предлагалось повысить штраф за передвижение на поездах с внешней стороны, в том числе на крышах и переходных площадках. Соответствующие поправки вносятся в часть первую статьи 11.17 КоАП РФ, предлагается повысить размер штрафа, установив его в пределах от 2 тысяч до 4 тысяч рублей.Как отмечают авторы проекта, в последнее время распространен противоправный проезд снаружи поездов, что именуется как "трэйнсерфинг", "трэйнхопинг", "зацепинг". Указанный способ передвижения представляет опасность для жизни и здоровья как для самих правонарушителей, так и для других пользователей железнодорожного транспорта, подчеркивают авторы инициативы.

https://ria.ru/20211003/metropoliten-1752878632.html

https://ria.ru/20210901/ulyanovsk-1748192267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, россия, госдума рф