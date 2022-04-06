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Госдума приняла закон об увеличении штрафов для зацеперов - РИА Новости, 06.04.2022
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Госдума приняла закон об увеличении штрафов для зацеперов
Госдума приняла закон об увеличении штрафов для зацеперов - РИА Новости, 06.04.2022
Госдума приняла закон об увеличении штрафов для зацеперов
Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла законопроект, которым предлагается увеличить до четырех тысяч рублей максимальный административный штраф за... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:08
2022-04-06T13:08
общество
россия
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла законопроект, которым предлагается увеличить до четырех тысяч рублей максимальный административный штраф за передвижение на поездах с их внешней стороны."Размер штрафа, назначаемого за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте, не менялся с момента принятия первоначальной редакции КоАП РФ, то есть на протяжении 20 лет, и в настоящее время составляет 100 рублей", - следует из документа.Проектом предлагалось повысить штраф за передвижение на поездах с внешней стороны, в том числе на крышах и переходных площадках. Соответствующие поправки вносятся в часть первую статьи 11.17 КоАП РФ, предлагается повысить размер штрафа, установив его в пределах от 2 тысяч до 4 тысяч рублей.Как отмечают авторы проекта, в последнее время распространен противоправный проезд снаружи поездов, что именуется как "трэйнсерфинг", "трэйнхопинг", "зацепинг". Указанный способ передвижения представляет опасность для жизни и здоровья как для самих правонарушителей, так и для других пользователей железнодорожного транспорта, подчеркивают авторы инициативы.
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общество, россия, госдума рф
13:08 06.04.2022
 
Госдума приняла закон об увеличении штрафов для зацеперов

Госдума приняла закон об увеличении штрафов для зацеперов до четырех тысяч рублей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла законопроект, которым предлагается увеличить до четырех тысяч рублей максимальный административный штраф за передвижение на поездах с их внешней стороны.
"Размер штрафа, назначаемого за нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте, не менялся с момента принятия первоначальной редакции КоАП РФ, то есть на протяжении 20 лет, и в настоящее время составляет 100 рублей", - следует из документа.
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Проектом предлагалось повысить штраф за передвижение на поездах с внешней стороны, в том числе на крышах и переходных площадках. Соответствующие поправки вносятся в часть первую статьи 11.17 КоАП РФ, предлагается повысить размер штрафа, установив его в пределах от 2 тысяч до 4 тысяч рублей.
Как отмечают авторы проекта, в последнее время распространен противоправный проезд снаружи поездов, что именуется как "трэйнсерфинг", "трэйнхопинг", "зацепинг". Указанный способ передвижения представляет опасность для жизни и здоровья как для самих правонарушителей, так и для других пользователей железнодорожного транспорта, подчеркивают авторы инициативы.
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