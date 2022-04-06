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В Белгородской области эвакуировали школы из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 06.04.2022
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В Белгородской области эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
В Белгородской области эвакуировали школы из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 06.04.2022
В Белгородской области эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
Учащиеся и педагоги всех школ Белгородской области эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:32
2022-04-06T10:46
белгородская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Учащиеся и педагоги всех школ Белгородской области эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов."В 7.32 сегодня на электронную почту Центра образования №15 "Луч" поступило сообщение о заминировании всех школ города и области. Спецслужбы проводят проверку зданий, учащиеся и персонал переводятся в безопасное место", - написал мэр в своем Telegram-канале.Он попросил всех сохранять спокойствие. "Мы понимаем, что это часть информационного давления на регион. По желанию родителей сегодня можно отправить детей домой", - подчеркнул мэр.
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белгородская область, происшествия
10:32 06.04.2022 (обновлено: 10:46 06.04.2022)
 
В Белгородской области эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

В Белгородской области эвакуировали все школы из-за сообщений о минировании

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Учащиеся и педагоги всех школ Белгородской области эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов.
"В 7.32 сегодня на электронную почту Центра образования №15 "Луч" поступило сообщение о заминировании всех школ города и области. Спецслужбы проводят проверку зданий, учащиеся и персонал переводятся в безопасное место", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Он попросил всех сохранять спокойствие. "Мы понимаем, что это часть информационного давления на регион. По желанию родителей сегодня можно отправить детей домой", - подчеркнул мэр.
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