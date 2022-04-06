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В Белгородской области эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

В Белгородской области эвакуировали школы из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 06.04.2022

В Белгородской области эвакуировали школы из-за сообщений о минировании

Учащиеся и педагоги всех школ Белгородской области эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:32

2022-04-06T10:32

2022-04-06T10:46

белгородская область

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Учащиеся и педагоги всех школ Белгородской области эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов."В 7.32 сегодня на электронную почту Центра образования №15 "Луч" поступило сообщение о заминировании всех школ города и области. Спецслужбы проводят проверку зданий, учащиеся и персонал переводятся в безопасное место", - написал мэр в своем Telegram-канале.Он попросил всех сохранять спокойствие. "Мы понимаем, что это часть информационного давления на регион. По желанию родителей сегодня можно отправить детей домой", - подчеркнул мэр.

https://ria.ru/20220405/belgorod-1781988538.html

белгородская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, происшествия