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В Белгородской области эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
В Белгородской области эвакуировали школы из-за сообщений о минировании - РИА Новости, 06.04.2022
В Белгородской области эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
Учащиеся и педагоги всех школ Белгородской области эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:32
2022-04-06T10:32
2022-04-06T10:46
белгородская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 апр – РИА Новости. Учащиеся и педагоги всех школ Белгородской области эвакуированы из-за сообщений о минировании, сообщил мэр Белгорода Антон Иванов."В 7.32 сегодня на электронную почту Центра образования №15 "Луч" поступило сообщение о заминировании всех школ города и области. Спецслужбы проводят проверку зданий, учащиеся и персонал переводятся в безопасное место", - написал мэр в своем Telegram-канале.Он попросил всех сохранять спокойствие. "Мы понимаем, что это часть информационного давления на регион. По желанию родителей сегодня можно отправить детей домой", - подчеркнул мэр.
https://ria.ru/20220405/belgorod-1781988538.html
белгородская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, происшествия
10:32 06.04.2022 (обновлено: 10:46 06.04.2022)
В Белгородской области эвакуировали школы из-за сообщений о минировании
В Белгородской области эвакуировали все школы из-за сообщений о минировании