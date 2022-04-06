https://ria.ru/20220406/shantazh-1782039124.html

Евросоюз прибегает к энергетическому шантажу, заявил Грушко

Евросоюз прибегает к энергетическому шантажу, заявил Грушко - РИА Новости, 06.04.2022

Евросоюз прибегает к энергетическому шантажу, заявил Грушко

Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что сотрудничество с Европой в газовой сфере складывалось годами, и никому в голову не приходило ставить... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:46

2022-04-06T11:46

2022-04-06T12:27

россия

природный газ

в мире

евросоюз

европа

сша

нато

западная европа

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Замминистра иностранных дел Александр Грушко заявил, что сотрудничество с Европой в газовой сфере складывалось годами, и никому в голову не приходило ставить проблему отказа от экспорта газа из РФ, данной ситуации радуются США, которые улучшают ситуацию на рынках в свою пользу."Сотрудничество в газовой сфере – такая уникальная вещь, в течение десятилетий оно развивалось со странами Западной Европы. Было выведено за скобки идеологических противоречий. Была холодная война, горячие войны, НАТО отбомбила Югославию. Но никому в голову не приходило использовать газовое сотрудничество в качестве инструмента политического или экономического влияния", - заявил Грушко журналистам.По его словам, если бы "партнеры" РФ были "поумнее", они были бы заинтересованы в том, что положение дел, складывающееся годами, сохранять как можно дольше."Теперь они прибегают к энергетическому шантажу. Очевидно, что такой шантаж коренным образом затрагивает их интересы, зато есть страна, которая этому радуется. Это США. Чужими руками улучшают свои позиции на глобальных энергетических рынках. Цена за это будет заплачена самими европейцами", - продолжил он.Кроме того, по его словам, все прогнозы говорят о том, что потребности в газе будет нарастать."Если мы посмотрим реальные потребности в этом виде топлива, то нынешние действия ЕС вполне укладываются в нашу поговорку "назло бабушке уши отморожу". Причем буквально. Если это будет решение стран ЕС (об отказе от покупки газа), ну что ж, видим, что на мировом глобальном рынке потребность в газе сохраняется. Мы видим, что некоторые страны вполне объективно оценивают собственные национальные интересы, потребности, на сегодняшний день внятно и понятно заявляют свою позицию, они не намерены исходить из национальных интересов. Конечно, с такими партнерами мы будем готовы продолжать взаимодействие, но основе контрактов и принципов, выработанных годами", - отметил Грушко.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782026419.html

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782022945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, природный газ, в мире, евросоюз, европа, сша, нато, западная европа, александр грушко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)