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Минвостокразвития ожидает рост грузооборота по Севморпути в пять раз - РИА Новости, 06.04.2022
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Минвостокразвития ожидает рост грузооборота по Севморпути в пять раз
Минвостокразвития ожидает рост грузооборота по Севморпути в пять раз - РИА Новости, 06.04.2022
Минвостокразвития ожидает рост грузооборота по Севморпути в пять раз
Минвостокразвития ожидает пятикратного роста грузооборота по Северному морскому пути в ближайшие 5 лет, заявил глава ведомства Алексей Чекунков. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:33
2022-04-06T12:33
экономика
северный морской путь
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
алексей чекунков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минвостокразвития ожидает пятикратного роста грузооборота по Северному морскому пути в ближайшие 5 лет, заявил глава ведомства Алексей Чекунков."И главное - Северный морской путь, это глобальная задача. За 5 лет в 5 раз вырос грузооборот по Севморпути. В течение следующих 5 лет еще в 5 раз ожидаем увеличения грузооборота по СМП. Наш приоритет - мероприятия, которые поддержат развитие инвестиционных проектов, СМП, среды для жизни людей, проживающих в Арктической зоне РФ", - приводятся слова Чекункова в канале министерства в Telegram.
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экономика, северный морской путь, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), алексей чекунков
12:33 06.04.2022
 
Минвостокразвития ожидает рост грузооборота по Севморпути в пять раз

Минвостокразвития ожидает рост грузооборота по Севморпути в пять раз до 2027 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Морской порт в Дудинке
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минвостокразвития ожидает пятикратного роста грузооборота по Северному морскому пути в ближайшие 5 лет, заявил глава ведомства Алексей Чекунков.
"И главное - Северный морской путь, это глобальная задача. За 5 лет в 5 раз вырос грузооборот по Севморпути. В течение следующих 5 лет еще в 5 раз ожидаем увеличения грузооборота по СМП. Наш приоритет - мероприятия, которые поддержат развитие инвестиционных проектов, СМП, среды для жизни людей, проживающих в Арктической зоне РФ", - приводятся слова Чекункова в канале министерства в Telegram.
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 21.03.2022
21 марта, 14:15
Мишустин призвал продолжать развитие Севморпути в условиях санкций
 
ЭкономикаСеверный морской путьМинистерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)Алексей Чекунков
 
 
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