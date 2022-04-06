https://ria.ru/20220406/sevmorput-1782051374.html
Минвостокразвития ожидает рост грузооборота по Севморпути в пять раз
Минвостокразвития ожидает рост грузооборота по Севморпути в пять раз - РИА Новости, 06.04.2022
Минвостокразвития ожидает рост грузооборота по Севморпути в пять раз
Минвостокразвития ожидает пятикратного роста грузооборота по Северному морскому пути в ближайшие 5 лет, заявил глава ведомства Алексей Чекунков. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T12:33
2022-04-06T12:33
2022-04-06T12:33
экономика
северный морской путь
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
алексей чекунков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минвостокразвития ожидает пятикратного роста грузооборота по Северному морскому пути в ближайшие 5 лет, заявил глава ведомства Алексей Чекунков."И главное - Северный морской путь, это глобальная задача. За 5 лет в 5 раз вырос грузооборот по Севморпути. В течение следующих 5 лет еще в 5 раз ожидаем увеличения грузооборота по СМП. Наш приоритет - мероприятия, которые поддержат развитие инвестиционных проектов, СМП, среды для жизни людей, проживающих в Арктической зоне РФ", - приводятся слова Чекункова в канале министерства в Telegram.
https://ria.ru/20220321/sevmorput-1779268663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, северный морской путь, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), алексей чекунков
Минвостокразвития ожидает рост грузооборота по Севморпути в пять раз
Минвостокразвития ожидает рост грузооборота по Севморпути в пять раз до 2027 года