https://ria.ru/20220406/sevmorput-1782051374.html

Минвостокразвития ожидает рост грузооборота по Севморпути в пять раз

Минвостокразвития ожидает рост грузооборота по Севморпути в пять раз - РИА Новости, 06.04.2022

Минвостокразвития ожидает рост грузооборота по Севморпути в пять раз

Минвостокразвития ожидает пятикратного роста грузооборота по Северному морскому пути в ближайшие 5 лет, заявил глава ведомства Алексей Чекунков. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:33

2022-04-06T12:33

2022-04-06T12:33

экономика

северный морской путь

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

алексей чекунков

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Минвостокразвития ожидает пятикратного роста грузооборота по Северному морскому пути в ближайшие 5 лет, заявил глава ведомства Алексей Чекунков."И главное - Северный морской путь, это глобальная задача. За 5 лет в 5 раз вырос грузооборот по Севморпути. В течение следующих 5 лет еще в 5 раз ожидаем увеличения грузооборота по СМП. Наш приоритет - мероприятия, которые поддержат развитие инвестиционных проектов, СМП, среды для жизни людей, проживающих в Арктической зоне РФ", - приводятся слова Чекункова в канале министерства в Telegram.

https://ria.ru/20220321/sevmorput-1779268663.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, северный морской путь, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), алексей чекунков