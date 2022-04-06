https://ria.ru/20220406/serbiya-1782066102.html
Сербия продолжит дружественные отношения с Россией, заявил Вучич
Сербия продолжит дружественные отношения с Россией, заявил Вучич - РИА Новости, 06.04.2022
Сербия продолжит дружественные отношения с Россией, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич, победивший на выборах главы государства, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Сербия... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:22
2022-04-06T13:22
2022-04-06T13:35
александр вучич
в мире
сербия
россия
владимир путин
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БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, победивший на выборах главы государства, в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что Сербия продолжит дружественные отношения с РФ на пути в ЕС.Телефонный разговор состоялся в среду."Президент Вучич поблагодарил за поздравления и сказал, что республика Сербия продолжит политику европейского пути при сохранении своих искренних и традиционных дружественных отношений с РФ", - сообщила администрация сербского президента.В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан. Явка составила свыше 58%.По утвержденным предварительным данным РИК, после обработки около 97% бюллетеней Вучич получает 58,59% голосов. Его ближайший соперник Здравко Понош получает 18,32% голосов. Сербский лидер в ночь на понедельник уже провозгласил победу в первом круге.После обнародования результатов Вучич заявил, что Сербия продолжит политику военного нейтралитета и будет сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией.
https://ria.ru/20220405/vybory-1781759075.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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александр вучич, в мире, сербия, россия, владимир путин
13:22 06.04.2022 (обновлено: 13:35 06.04.2022)
Сербия продолжит дружественные отношения с Россией, заявил Вучич
Президент Сербии Вучич: Белград продолжит дружественные отношения с Москвой