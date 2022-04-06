https://ria.ru/20220406/schetinin-1781905213.html

Александр Щетинин: в Латинской Америке нет недружественных России стран

Александр Щетинин: в Латинской Америке нет недружественных России стран - РИА Новости, 06.04.2022

Александр Щетинин: в Латинской Америке нет недружественных России стран

Россия и страны Латинской Америки уже давно работают над тем, чтобы перевести торговые операции в национальные валюты. О том, как в регионе относятся к западным РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T10:00

2022-04-06T10:00

2022-04-06T10:00

интервью

латинская америка

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

александр щетинин

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Россия и страны Латинской Америки уже давно работают над тем, чтобы перевести торговые операции в национальные валюты. О том, как в регионе относятся к западным санкциям против России, и как в Москве оценивают желание Вашингтона наладить отношения с Венесуэлой, чтобы заменить на мировом рынке российские энергоносители, в интервью РИА Новости рассказал директор латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.– Намерена ли Москва с учетом сложной внешнеполитической обстановки придать дополнительный импульс отношениям с государствами Латинской Америки? Планируются ли в ближайшее время какие-либо контакты с латиноамериканскими коллегами, в том числе на уровне министров иностранных дел?– События, произошедшие на Украине после того, как она, а также стоящие за Киевом США и страны НАТО перешли известные "красные линии", показали, что Латинская Америка продолжает оставаться самостоятельным, самобытным направлением внешней политики нашей страны. Несмотря на эмоциональную реакцию ряда партнеров на начало специальной военной операции, мы продолжаем поддерживать диалог. Разъясняем текущую ситуацию, деструктивность санкционного курса Вашингтона и его сателлитов, императивность демилитаризации и денацификации Украины.Понимаем, что латиноамериканцы находятся под мощным прессингом "коллективного Запада", который использует для этого весь арсенал средств и политического влияния, и экономических посулов, и шантажа. При этом откровенно не заботится о глобальных социально-экономических последствиях введенных против России санкций, в частности в энергетическом, финансовом и продовольственном секторах.Мы открыты к дальнейшему конструктивному сотрудничеству с латиноамериканцами на деидеологизированной и прагматичной основе, его совместной адаптации к новым реалиям. Кризис старых практик – это, как правило, открывающееся окно новых возможностей. Ценим голосование тех латиноамериканцев, которые не поддержали антироссийские резолюции, предложенные Западом на соответствующих площадках – для ряда таких стран данная позиция стала сродни подвигу. Признательны нашим историческим партнерам, которые разделяют российские оценки текущего момента.Сотрудничество с латиноамериканцами мы не прерывали. Связи будем поддерживать. О соответствующих контактах будем своевременно информировать.– Одним из итогов западных санкций стал уход ряда европейских и американских предприятий с отечественного рынка. А могут ли компании из Латинской Америки заменить их? В каких направлениях это возможно, есть ли какие-либо конкретные предложения? Станет ли нынешняя ситуация катализатором дальнейшего роста торгово-экономического взаимодействия России с латиноамериканским регионом?– Важно, что латиноамериканцы не присоединились к антироссийским санкциям Запада. С нашей стороны ни одна из стран региона не внесена в список недружественных государств. Убежден, что открывшиеся ниши будут заняты, в том числе отечественным бизнесом. При этом мы, безусловно, открыты к международному сотрудничеству, включая латиноамериканских партнеров. По каким направлениям будет продолжаться сотрудничество, какие новые сферы оно будет включать – это вопрос бизнес-кругов наших стран. Диалог с ними не прерывается.– Ряд экспертов полагают, что в современной внешнеполитической обстановке можно говорить о вероятном сближении позиций Венесуэлы и США в области поставок энергоносителей. Как могут сказаться такие потенциальные договоренности на отношениях Москвы и Каракаса, в том числе на российско-венесуэльских проектах в энергетическом секторе?– Мы – за отмену всех односторонних ограничительных мер, введенных США против законного правительства Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро и по сути против этой страны и ее народа, за нормализацию отношений между Вашингтоном и Каракасом на основе равноправия. Это – наша принципиальная позиция, и мы ее неоднократно и последовательно заявляли.США сами разрушили некогда эффективное взаимодействие с Каракасом в области поставок энергоносителей. Уперто наращивая санкционное давление, ввели фактический запрет на экспорт нефти из Венесуэлы и импорт нефтепродуктов в эту страну. Боливарианцев последовательно выдавливали из международной финансовой инфраструктуры, лишали зарубежных активов, возможностей восполнить понесенные потери за счет заимствований на внешнем рынке. Даже в пандемию санкционный режим Белого дома ослаблен не был.То, что американцы пошли на прямой контакт с Каракасом в нынешних условиях, наглядно показывает конъюнктурность их внешней политики. Вся "принципиальность" рассыпалась, как только развязанная Вашингтоном экономическая война против России срикошетила по экономике самих США. Примечательно, что при этом сохранились лицемерные ссылки на псевдопрезидента Хуана Гуайдо – фигляра и самозванца, который своими действиями под диктовку США, включая призывы к ужесточению внешних санкций, уже нанес своему народу значительный и во многом непоправимый ущерб. Надеемся, что возобновление Вашингтоном официальных контактов с законным правительством Венесуэлы приведет к завершению клоунады и фарса под вывеской "временный президент".Наши контакты с друзьями в Каракасе подтверждают, что там прекрасно понимают, кто есть кто. Отношения между Россией и Венесуэлой развиваются в русле стратегического партнерства. Налажен подлинно товарищеский политический диалог, который не прерывался ни при каких внешних обстоятельствах, включая пандемию. Работаем над дальнейшими двусторонними контактами по различным направлениям сотрудничества, включая такие сферы, как энергетика, транспорт, здравоохранение. биотехнологии и фармацевтика, сельское хозяйство, горнодобыча. Наше взаимодействие продолжается и будет развиваться независимо от санкций – будь то антивенесуэльские или антироссийские. Так, ряд взаимовыгодных проектов запущен в рамках принятого Каракасом специального закона, нацеленного на создание благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в условиях действующих санкций со стороны США.– Могут ли западные санкции в отношении "Росатома" помешать планам по строительству АЭС в Аргентине?– Аргентина – важный стратегический партнер России в Латинской Америке, с которым нас связывают давние узы взаимовыгодного сотрудничества, в том числе в экономической и технологической сферах. Готовность к их развитию была подтверждена президентами двух стран Владимиром Путиным и Альберто Фернандесом на переговорах в Москве в феврале этого года. Такое взаимодействие охватывает различные сферы, включая мирный атом. Полагаем, что оно отвечало бы интересам обеих стран. Мы к сотрудничеству готовы.– На фоне нынешней нестабильности глобальной финансовой ситуации не планирует ли Москва перейти на взаиморасчеты в национальных валютах с Венесуэлой, Кубой или Никарагуа, другими государствами Латинской Америки?– Работа в этом направлении с нашими региональными партнерами велась и ведется вне зависимости от международно-политической ситуации. Это – императив, если мы действительно хотим построения более справедливой мировой финансово-экономической модели.Такая работа будет продолжена в целях снижения санкционных рисков для реализации торгово-экономического сотрудничества с латиноамериканскими странами. Уверен, что к соответствующим решениям и договоренностям мы придем. Будем стараться действовать здесь динамично. Понимание необходимости освобождаться от зависимости от западных платежных систем, в целом от финансово-экономической системы Запада, становится все более отчетливым, причем не только в Москве.– Как вы оцениваете сегодняшний уровень двусторонних отношений Москвы и Гаваны? Имеются ли планы продолжать оказывать содействие кубинским партнерам, в частности в области развития транспортной инфраструктуры?– Сотрудничество Москвы и Гаваны имеет давнюю и богатую историю, основано на товариществе, взаимовыручке и "чувстве локтя". Это отношения настоящих друзей и стратегических партнеров. Кубинцы давно поняли, что такое – жить в условиях санкций. Шестидесятилетняя экономическая и финансовая блокада Кубы – это пример лицемерия и двуличия внешней политики США, неуемного желания выстраивать мир по своим лекалам, превращать международные дела в заложника внутриполитических разборок, в жертву агрессивного, консервативного лобби. В конечном счете это – практическое доказательство неспособности убедить других в своей правоте и тупиковости курса на изолирование страны, пусть и значительно меньшей по площади, населению и экономическому потенциалу, но значительно более сильной крепостью духа своего народа, несокрушимым патриотизмом и пониманием правоты своего дела.Будем укреплять российско-кубинское стратегическое партнерство – на международной арене, в продвижении торгово-экономического сотрудничества, оказании гуманитарного содействия, укреплении контактов между людьми. Приоритетное внимание при этом уделяем транспортной инфраструктуре, энергетике, металлургии, сельскому хозяйству, туризму.

https://ria.ru/20220401/ssora-1781195462.html

https://ria.ru/20220324/peru-1779722476.html

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https://ria.ru/20220401/biznes-1781349149.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, латинская америка, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр щетинин