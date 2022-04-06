https://ria.ru/20220406/sbu-1782069303.html

В Херсоне задержали агента СБУ со справкой из психдиспансера

В Херсоне задержали агента СБУ со справкой из психдиспансера - РИА Новости, 06.04.2022

В Херсоне задержали агента СБУ со справкой из психдиспансера

Российские силовики задержали в городе Херсон агента Службы безопасности Украины (СБУ) под прикрытием, у которого изъяты справка из психиатрического диспансера... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:33

2022-04-06T13:33

2022-04-06T13:43

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ХЕРСОН, 6 апр - РИА Новости. Российские силовики задержали в городе Херсон агента Службы безопасности Украины (СБУ) под прикрытием, у которого изъяты справка из психиатрического диспансера и поддельные документы на чужое имя, говорится в материалах допроса, с которыми ознакомилось РИА Новости.В справке, выданной городским психдиспансером, указано, что агент состоит на учете с 2017 года с диагнозом "органический психоз и галлюцинаторно-бредовый синдром на почве алкоголизации".Силовикам удалось выяснить, что задержанный призывался в 93-й ОМБР ВСУ, откуда был направлен на Яворивский полигон для прохождения курса подготовки по военно-учетной специальности "снайпер".После прохождения обучения он участвовал в боевых действиях в 2014 году под Иловайском, попал в плен и был обменян в ноябре 2014 года на линии соприкосновения.Весной 2015 года задержанный был уволен в запас, получив на Украине статус ветерана боевых действий.После начала специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации Украины он записался в территориальную оборону, где был назначен командиром роты из 50 человек в составе батальона "Херсон-1".Другие детали пока не раскрываются из оперативных соображений.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Согласно статистике Минобороны РФ на 5 апреля, с начала операции уничтожено 82% военных самолетов Украины (125 из 152), 81% танков и других бронированных машин (1969 из 2416), 61% парка вертолетов (91 из 149) и так далее. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, ВВС и ПВО Украины "практически уничтожены", а ВМС "перестали существовать".

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/boepripasy-1781854103.html

https://ria.ru/20220331/sbu-1781007897.html

https://ria.ru/20220406/ukraina-1782049687.html

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Ольга Маркова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, херсон, херсонская область