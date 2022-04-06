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Байден: год американских санкций будет стоить России 15 лет ее достижений - РИА Новости, 06.04.2022
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Байден: год американских санкций будет стоить России 15 лет ее достижений
Байден: год американских санкций будет стоить России 15 лет ее достижений - РИА Новости, 06.04.2022
Байден: год американских санкций будет стоить России 15 лет ее достижений
Президент США Джо Байден заявил, что один год американских санкций против РФ способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T20:06
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сша
россия
джо байден
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что один год американских санкций против РФ способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет."За один год наши санкции в состоянии свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет", - сказал Байден, выступая перед представителями профсоюзов, выступление в прямом эфире транслирует Белый дом.В среду США ввели очередной пакет санкций в отношении России, включив в него блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка, также запрет на новые инвестиции в российскую экономику, в санкционный список попали ряд представителей администрации РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ.
https://ria.ru/20220406/ekonomika-1782144889.html
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сша, россия, джо байден, санкции в отношении россии
20:06 06.04.2022 (обновлено: 20:27 06.04.2022)
 
Байден: год американских санкций будет стоить России 15 лет ее достижений

Президент США Байден: год американских санкций будет стоить России 15 лет ее достижений

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Джо Байден
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что один год американских санкций против РФ способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет.
"За один год наши санкции в состоянии свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет", - сказал Байден, выступая перед представителями профсоюзов, выступление в прямом эфире транслирует Белый дом.
В среду США ввели очередной пакет санкций в отношении России, включив в него блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка, также запрет на новые инвестиции в российскую экономику, в санкционный список попали ряд представителей администрации РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 17:29
Белый дом ждет, что российская экономика из-за санкций выпадет из топ-20
 
СШАРоссияДжо БайденСанкции в отношении России
 
 
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