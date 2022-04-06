https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782177308.html

Байден: год американских санкций будет стоить России 15 лет ее достижений

Байден: год американских санкций будет стоить России 15 лет ее достижений - РИА Новости, 06.04.2022

Байден: год американских санкций будет стоить России 15 лет ее достижений

Президент США Джо Байден заявил, что один год американских санкций против РФ способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T20:06

2022-04-06T20:06

2022-04-06T20:27

сша

россия

джо байден

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что один год американских санкций против РФ способен свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет."За один год наши санкции в состоянии свести на нет достижения российской экономики за последние 15 лет", - сказал Байден, выступая перед представителями профсоюзов, выступление в прямом эфире транслирует Белый дом.В среду США ввели очередной пакет санкций в отношении России, включив в него блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка, также запрет на новые инвестиции в российскую экономику, в санкционный список попали ряд представителей администрации РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. После этого зарубежные страны стали вводить санкции, а компании - массово приостанавливать деятельность в РФ.

https://ria.ru/20220406/ekonomika-1782144889.html

сша

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, джо байден, санкции в отношении россии