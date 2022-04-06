https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782160479.html

Евросоюз не сумел согласовать новый пакет санкций против России

Евросоюз не сумел согласовать новый пакет санкций против России - РИА Новости, 06.04.2022

Евросоюз не сумел согласовать новый пакет санкций против России

Дипломаты стран Евросоюза не смогли согласовать новый пакет санкций, в частности, они не сумели договориться о параметрах запрета импорта российского угля,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T18:20

2022-04-06T18:20

2022-04-06T21:22

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Дипломаты стран Евросоюза не смогли согласовать новый пакет санкций, в частности, они не сумели договориться о параметрах запрета импорта российского угля, передает Рейтер со ссылкой на источники."Дипломаты ЕС не смогли договориться в среду о новых санкциях против России, предложенных ЕК, поскольку необходимо было решить технические вопросы, в том числе — затронет ли запрет на импорт угля действующие контракты", — говорится в сообщении агентства.Каким образом будут преодолены противоречия, собеседникам пока не известно, однако утверждается, что дипломаты рассчитывают уладить вопрос к четвергу. Вчера Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций, в который, помимо запрета на ввоз российского угля на сумму четыре миллиарда евро в год, также вошли полный запрет на операции с четырьмя ключевыми банками, лишение доступа российских судов к европейским портам, адресные меры в отношении экспорта квантовых компьютеров и полупроводников, эмбарго на ввоз "продуктов от древесины до цемента, морепродуктов и спиртных напитков" на сумму около 5,5 миллиарда евро. Вдобавок обсуждается общий запрет на участие российских компаний в государственных закупках внутри ЕС. Предложенные меры еще не утверждены.Запад усилил давление на Россию после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/sanktsii-1781887613.html

https://ria.ru/20220331/polsha-1780983757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, еврокомиссия, евросоюз, россия, санкции в отношении россии