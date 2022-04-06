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Евросоюз не сумел согласовать новый пакет санкций против России - РИА Новости, 06.04.2022
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Евросоюз не сумел согласовать новый пакет санкций против России
Евросоюз не сумел согласовать новый пакет санкций против России - РИА Новости, 06.04.2022
Евросоюз не сумел согласовать новый пакет санкций против России
Дипломаты стран Евросоюза не смогли согласовать новый пакет санкций, в частности, они не сумели договориться о параметрах запрета импорта российского угля,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T18:20
2022-04-06T21:22
в мире
еврокомиссия
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Дипломаты стран Евросоюза не смогли согласовать новый пакет санкций, в частности, они не сумели договориться о параметрах запрета импорта российского угля, передает Рейтер со ссылкой на источники."Дипломаты ЕС не смогли договориться в среду о новых санкциях против России, предложенных ЕК, поскольку необходимо было решить технические вопросы, в том числе — затронет ли запрет на импорт угля действующие контракты", — говорится в сообщении агентства.Каким образом будут преодолены противоречия, собеседникам пока не известно, однако утверждается, что дипломаты рассчитывают уладить вопрос к четвергу. Вчера Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций, в который, помимо запрета на ввоз российского угля на сумму четыре миллиарда евро в год, также вошли полный запрет на операции с четырьмя ключевыми банками, лишение доступа российских судов к европейским портам, адресные меры в отношении экспорта квантовых компьютеров и полупроводников, эмбарго на ввоз "продуктов от древесины до цемента, морепродуктов и спиртных напитков" на сумму около 5,5 миллиарда евро. Вдобавок обсуждается общий запрет на участие российских компаний в государственных закупках внутри ЕС. Предложенные меры еще не утверждены.Запад усилил давление на Россию после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.
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в мире, еврокомиссия, евросоюз, россия, санкции в отношении россии
18:20 06.04.2022 (обновлено: 21:22 06.04.2022)
 
Евросоюз не сумел согласовать новый пакет санкций против России

Reuters сообщило, что евродипломаты не смогли согласовать запрет на импорт угля из России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Дипломаты стран Евросоюза не смогли согласовать новый пакет санкций, в частности, они не сумели договориться о параметрах запрета импорта российского угля, передает Рейтер со ссылкой на источники.
"Дипломаты ЕС не смогли договориться в среду о новых санкциях против России, предложенных ЕК, поскольку необходимо было решить технические вопросы, в том числе — затронет ли запрет на импорт угля действующие контракты", — говорится в сообщении агентства.
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Санкции пошли на пятый круг, но газ никто не трогает
Каким образом будут преодолены противоречия, собеседникам пока не известно, однако утверждается, что дипломаты рассчитывают уладить вопрос к четвергу.
Вчера Еврокомиссия предложила пятый пакет санкций, в который, помимо запрета на ввоз российского угля на сумму четыре миллиарда евро в год, также вошли полный запрет на операции с четырьмя ключевыми банками, лишение доступа российских судов к европейским портам, адресные меры в отношении экспорта квантовых компьютеров и полупроводников, эмбарго на ввоз "продуктов от древесины до цемента, морепродуктов и спиртных напитков" на сумму около 5,5 миллиарда евро.
Вдобавок обсуждается общий запрет на участие российских компаний в государственных закупках внутри ЕС. Предложенные меры еще не утверждены.
Запад усилил давление на Россию после начала военной операции на Украине. От системы SWIFT отключили крупные госбанки, множество компаний заявили о заморозке текущей деятельности в стране либо об уходе с российского рынка. В Евросоюзе также обсуждается отказ от импорта российских энергоносителей.
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