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США анонсировали блокирующие санкции против российских госпредприятий - РИА Новости, 06.04.2022
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США анонсировали блокирующие санкции против российских госпредприятий
США анонсировали блокирующие санкции против российских госпредприятий - РИА Новости, 06.04.2022
США анонсировали блокирующие санкции против российских госпредприятий
США 7 апреля введут полные блокирующие санкции в отношении ряда крупных российских государственных предприятий, заявил в среду высокопоставленный представитель... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:46
2022-04-06T17:50
в мире
сша
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США 7 апреля введут полные блокирующие санкции в отношении ряда крупных российских государственных предприятий, заявил в среду высокопоставленный представитель американской администрации."Речь идет о полных блокирующих санкциях в отношении ряда важнейших крупных российских государственных предприятий. Рестрикции предполагают запрет для любого гражданина США совершать сделки с этими организациями и заморозят любые их активы, находящиеся под юрисдикцией США", - сказал чиновник США высокого ранга.По его словам, эти ограничения "нанесут ущерб возможностям Кремля использовать эти предприятия, от которых он зависит, для поддержки и финансирования своей войны на Украине"."Министерство финансов объявит эти организации завтра", - добавил чиновник.
https://ria.ru/20220406/ekonomika-1782144889.html
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в мире, сша, санкции в отношении россии
17:46 06.04.2022 (обновлено: 17:50 06.04.2022)
 
США анонсировали блокирующие санкции против российских госпредприятий

США 7 апреля введут полные блокирующие санкции против российских госпредприятий

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США 7 апреля введут полные блокирующие санкции в отношении ряда крупных российских государственных предприятий, заявил в среду высокопоставленный представитель американской администрации.
"Речь идет о полных блокирующих санкциях в отношении ряда важнейших крупных российских государственных предприятий. Рестрикции предполагают запрет для любого гражданина США совершать сделки с этими организациями и заморозят любые их активы, находящиеся под юрисдикцией США", - сказал чиновник США высокого ранга.
По его словам, эти ограничения "нанесут ущерб возможностям Кремля использовать эти предприятия, от которых он зависит, для поддержки и финансирования своей войны на Украине".
"Министерство финансов объявит эти организации завтра", - добавил чиновник.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
17:29
Белый дом ждет, что российская экономика из-за санкций выпадет из топ-20
 
В миреСШАСанкции в отношении России
 
 
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