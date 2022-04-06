https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782150953.html

США анонсировали блокирующие санкции против российских госпредприятий

США анонсировали блокирующие санкции против российских госпредприятий - РИА Новости, 06.04.2022

США анонсировали блокирующие санкции против российских госпредприятий

США 7 апреля введут полные блокирующие санкции в отношении ряда крупных российских государственных предприятий, заявил в среду высокопоставленный представитель... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:46

2022-04-06T17:46

2022-04-06T17:50

в мире

сша

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США 7 апреля введут полные блокирующие санкции в отношении ряда крупных российских государственных предприятий, заявил в среду высокопоставленный представитель американской администрации."Речь идет о полных блокирующих санкциях в отношении ряда важнейших крупных российских государственных предприятий. Рестрикции предполагают запрет для любого гражданина США совершать сделки с этими организациями и заморозят любые их активы, находящиеся под юрисдикцией США", - сказал чиновник США высокого ранга.По его словам, эти ограничения "нанесут ущерб возможностям Кремля использовать эти предприятия, от которых он зависит, для поддержки и финансирования своей войны на Украине"."Министерство финансов объявит эти организации завтра", - добавил чиновник.

https://ria.ru/20220406/ekonomika-1782144889.html

сша

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, санкции в отношении россии