https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782148779.html

Санкции США против Сбербанка не затронули финоперации в энергетике

Санкции США против Сбербанка не затронули финоперации в энергетике - РИА Новости, 06.04.2022

Санкции США против Сбербанка не затронули финоперации в энергетике

Санкции США против российских банков не затрагивают операций, связанных с энергетикой, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:42

2022-04-06T17:42

2022-04-06T18:19

экономика

санкции в отношении россии

сша

россия

санкции

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Санкции США против российских банков не затрагивают операций, связанных с энергетикой, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."Есть исключение для энергетики. Как и в других случаях полных блокирующих санкций. Это то же исключение", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.

https://ria.ru/20220406/mikhelson-1782154408.html

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, санкции в отношении россии, сша, россия, санкции, в мире