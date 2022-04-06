https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782148779.html
Санкции США против Сбербанка не затронули финоперации в энергетике
Санкции США против Сбербанка не затронули финоперации в энергетике - РИА Новости, 06.04.2022
Санкции США против Сбербанка не затронули финоперации в энергетике
Санкции США против российских банков не затрагивают операций, связанных с энергетикой, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:42
2022-04-06T17:42
2022-04-06T18:19
экономика
санкции в отношении россии
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россия
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в мире
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Санкции США против российских банков не затрагивают операций, связанных с энергетикой, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."Есть исключение для энергетики. Как и в других случаях полных блокирующих санкций. Это то же исключение", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
https://ria.ru/20220406/mikhelson-1782154408.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, санкции в отношении россии, сша, россия, санкции, в мире
17:42 06.04.2022 (обновлено: 18:19 06.04.2022)
Санкции США против Сбербанка не затронули финоперации в энергетике
Блокирующие санкции США против Сбербанка не затронули финоперации, связанные с энергетикой