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Санкции США против Сбербанка не затронули финоперации в энергетике - РИА Новости, 06.04.2022
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Санкции США против Сбербанка не затронули финоперации в энергетике
Санкции США против Сбербанка не затронули финоперации в энергетике - РИА Новости, 06.04.2022
Санкции США против Сбербанка не затронули финоперации в энергетике
Санкции США против российских банков не затрагивают операций, связанных с энергетикой, заявил высокопоставленный представитель американской администрации. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:42
2022-04-06T18:19
экономика
санкции в отношении россии
сша
россия
санкции
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Санкции США против российских банков не затрагивают операций, связанных с энергетикой, заявил высокопоставленный представитель американской администрации."Есть исключение для энергетики. Как и в других случаях полных блокирующих санкций. Это то же исключение", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
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экономика, санкции в отношении россии, сша, россия, санкции, в мире
17:42 06.04.2022 (обновлено: 18:19 06.04.2022)
 
Санкции США против Сбербанка не затронули финоперации в энергетике

Блокирующие санкции США против Сбербанка не затронули финоперации, связанные с энергетикой

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтенд Сбера на выставочной экспозиции в рамках ВЭФ во Владивостоке
Стенд Сбера на выставочной экспозиции в рамках ВЭФ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Стенд Сбера на выставочной экспозиции в рамках ВЭФ во Владивостоке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Санкции США против российских банков не затрагивают операций, связанных с энергетикой, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
"Есть исключение для энергетики. Как и в других случаях полных блокирующих санкций. Это то же исключение", - сказал чиновник в ходе телефонного брифинга.
Председатель правления ПАО НОВАТЭК Леонид Михельсон - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
17:59
Великобритания внесла Михельсона в санкционный список
 
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