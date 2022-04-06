https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782147614.html

США могут ослабить санкции в зависимости от ситуации на Украине

США могут ослабить санкции в зависимости от ситуации на Украине - РИА Новости, 06.04.2022

США могут ослабить санкции в зависимости от ситуации на Украине

США могут усилить или наоборот ослабить санкции против России в зависимости от развития ситуации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:37

2022-04-06T17:37

2022-04-06T17:37

в мире

сша

россия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155703/30/1557033098_0:148:3113:1899_1920x0_80_0_0_dd09beffe2571130f84a20848951ae7c.jpg

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США могут усилить или наоборот ослабить санкции против России в зависимости от развития ситуации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель администрации."Санкции разработаны так, чтобы быть достаточно гибкими. Мы можем усилить их и ослабить в зависимости от обстоятельств", - заявил чиновник в ходе телефонного брифинга.Чиновник заявил, что США нацелены на создание "петли отрицательной обратной связи"."Мы отказываем капиталу, технологиям, талантам, которые могли поступать в Россию, и комбинация шагов, которые мы предпринимаем, создает эту нисходящую спираль, которая ускоряется по мере эскалации со стороны Путина. И если он когда-нибудь изменит курс, эта петля отрицательной обратной связи замедлится и, возможно, сможет развернуться", - сказал чиновник."Ничто из этого не является постоянным", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782144804.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, россия, санкции в отношении россии