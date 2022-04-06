https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782147614.html
США могут ослабить санкции в зависимости от ситуации на Украине
США могут ослабить санкции в зависимости от ситуации на Украине - РИА Новости, 06.04.2022
США могут ослабить санкции в зависимости от ситуации на Украине
США могут усилить или наоборот ослабить санкции против России в зависимости от развития ситуации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:37
2022-04-06T17:37
2022-04-06T17:37
в мире
сша
россия
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США могут усилить или наоборот ослабить санкции против России в зависимости от развития ситуации вокруг Украины, заявил высокопоставленный представитель администрации."Санкции разработаны так, чтобы быть достаточно гибкими. Мы можем усилить их и ослабить в зависимости от обстоятельств", - заявил чиновник в ходе телефонного брифинга.Чиновник заявил, что США нацелены на создание "петли отрицательной обратной связи"."Мы отказываем капиталу, технологиям, талантам, которые могли поступать в Россию, и комбинация шагов, которые мы предпринимаем, создает эту нисходящую спираль, которая ускоряется по мере эскалации со стороны Путина. И если он когда-нибудь изменит курс, эта петля отрицательной обратной связи замедлится и, возможно, сможет развернуться", - сказал чиновник."Ничто из этого не является постоянным", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782144804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, санкции в отношении россии
США могут ослабить санкции в зависимости от ситуации на Украине
США могут ослабить или усилить санкции в зависимости от ситуации на Украине