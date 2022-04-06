https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782144804.html

США ввели санкции против "родственников Путина и Лаврова"

США ввели санкции против "родственников Путина и Лаврова" - РИА Новости, 06.04.2022

США ввели санкции против "родственников Путина и Лаврова"

США вводят санкции против детей президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил высокопоставленный представитель администрации. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:29

2022-04-06T17:29

2022-04-06T17:36

в мире

санкции в отношении россии

сергей лавров

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США вводят санкции против детей президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил высокопоставленный представитель администрации."Мы принимаем санкции против взрослых детей Путина, жены и дочери министра Лаврова и членов российского Совета Безопасности", - заявил чиновник в ходе телефонного брифинга.На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о "Марии Путиной и Екатерине Тихоновой", чиновник ответил утвердительно.Ранее в ряде западных СМИ была опубликована информация, согласно которой работающая в МГУ Екатерина Тихонова якобы является дочерью главы российского государства. Сам Путин эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782145156.html

https://ria.ru/20220406/ekonomika-1782144889.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, санкции в отношении россии, сергей лавров, владимир путин