https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782144804.html
США ввели санкции против "родственников Путина и Лаврова"
США ввели санкции против "родственников Путина и Лаврова" - РИА Новости, 06.04.2022
США ввели санкции против "родственников Путина и Лаврова"
США вводят санкции против детей президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил высокопоставленный представитель администрации. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:29
2022-04-06T17:29
2022-04-06T17:36
в мире
санкции в отношении россии
сергей лавров
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США вводят санкции против детей президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил высокопоставленный представитель администрации."Мы принимаем санкции против взрослых детей Путина, жены и дочери министра Лаврова и членов российского Совета Безопасности", - заявил чиновник в ходе телефонного брифинга.На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о "Марии Путиной и Екатерине Тихоновой", чиновник ответил утвердительно.Ранее в ряде западных СМИ была опубликована информация, согласно которой работающая в МГУ Екатерина Тихонова якобы является дочерью главы российского государства. Сам Путин эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.
https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782145156.html
https://ria.ru/20220406/ekonomika-1782144889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, санкции в отношении россии, сергей лавров, владимир путин
17:29 06.04.2022 (обновлено: 17:36 06.04.2022)
США ввели санкции против "родственников Путина и Лаврова"
США ввели санкции против "дочерей Путина, супруги и дочери Лаврова"
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США вводят санкции против детей президента РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявил высокопоставленный представитель администрации.
"Мы принимаем санкции против взрослых детей Путина, жены и дочери министра Лаврова и членов российского Совета Безопасности", - заявил чиновник в ходе телефонного брифинга.
На уточняющий вопрос журналиста, идет ли речь о "Марии Путиной и Екатерине Тихоновой", чиновник ответил утвердительно.
Ранее в ряде западных СМИ была опубликована информация, согласно которой работающая в МГУ Екатерина Тихонова якобы является дочерью главы российского государства. Сам Путин эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.