https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782143769.html

США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка

США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка - РИА Новости, 06.04.2022

США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка

США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка, сообщил высокопоставленный представитель администрации. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:26

2022-04-06T17:26

2022-04-06T17:57

санкции в отношении россии

экономика

сбербанк россии

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка, сообщил высокопоставленный представитель администрации."США драматически эскалируют финансовый шок, вводя полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка", - заявил чиновник в ходе телефонного брифинга.Как заявил чиновник, США "теперь полностью заблокировали две трети российского банковского сектора, у которого раньше было 1,4 триллиона долларов активов".

https://ria.ru/20220406/ekonomika-1782144889.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкции в отношении россии, экономика, сбербанк россии