https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782143769.html
США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка - РИА Новости, 06.04.2022
США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка, сообщил высокопоставленный представитель администрации. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:26
2022-04-06T17:26
2022-04-06T17:57
санкции в отношении россии
экономика
сбербанк россии
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка, сообщил высокопоставленный представитель администрации."США драматически эскалируют финансовый шок, вводя полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка", - заявил чиновник в ходе телефонного брифинга.Как заявил чиновник, США "теперь полностью заблокировали две трети российского банковского сектора, у которого раньше было 1,4 триллиона долларов активов".
https://ria.ru/20220406/ekonomika-1782144889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, экономика, сбербанк россии
17:26 06.04.2022 (обновлено: 17:57 06.04.2022)
США ввели блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка
США вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка