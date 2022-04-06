13:20 06.04.2022 (обновлено: 13:28 06.04.2022)
Песков прокомментировал сообщения СМИ о санкциях против дочерей Путина
Пресс-секретарь Песков прокомментировал сообщения СМИ о санкциях против дочерей Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о планах ввести санкции против дочерей президента РФ Владимира Путина, отметив, что это еще не обнародовано, а сообщения даже таких уважаемых изданий как Wall Street Journal сейчас за правду априори воспринимать нельзя.
Wall Street Journal ранее сообщила о планах ввести санкции в том числе против "двух дочерей Владимира Путина".
"Я не могу прокомментировать того, что еще не обнародовано", - сказал Песков журналистам.
"Мы с вами живем в такое время, что даже сообщения такой уважаемой газеты как Wall Street Journal как правду априори воспринимать нельзя", - добавил он.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.