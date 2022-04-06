https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782065128.html

Песков прокомментировал сообщения СМИ о санкциях против дочерей Путина

Песков прокомментировал сообщения СМИ о санкциях против дочерей Путина - РИА Новости, 06.04.2022

Песков прокомментировал сообщения СМИ о санкциях против дочерей Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о планах ввести санкции против дочерей президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:20

2022-04-06T13:20

2022-04-06T13:28

санкции в отношении россии

в мире

владимир путин

сша

россия

украина

евросоюз

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о планах ввести санкции против дочерей президента РФ Владимира Путина, отметив, что это еще не обнародовано, а сообщения даже таких уважаемых изданий как Wall Street Journal сейчас за правду априори воспринимать нельзя.Wall Street Journal ранее сообщила о планах ввести санкции в том числе против "двух дочерей Владимира Путина"."Я не могу прокомментировать того, что еще не обнародовано", - сказал Песков журналистам.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782022945.html

https://ria.ru/20220330/dannye-1780868405.html

сша

россия

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

санкции в отношении россии, в мире, владимир путин, сша, россия, украина, евросоюз