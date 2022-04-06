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Песков прокомментировал сообщения СМИ о санкциях против дочерей Путина - РИА Новости, 06.04.2022
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Песков прокомментировал сообщения СМИ о санкциях против дочерей Путина
Песков прокомментировал сообщения СМИ о санкциях против дочерей Путина - РИА Новости, 06.04.2022
Песков прокомментировал сообщения СМИ о санкциях против дочерей Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о планах ввести санкции против дочерей президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:20
2022-04-06T13:28
санкции в отношении россии
в мире
владимир путин
сша
россия
украина
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о планах ввести санкции против дочерей президента РФ Владимира Путина, отметив, что это еще не обнародовано, а сообщения даже таких уважаемых изданий как Wall Street Journal сейчас за правду априори воспринимать нельзя.Wall Street Journal ранее сообщила о планах ввести санкции в том числе против "двух дочерей Владимира Путина"."Я не могу прокомментировать того, что еще не обнародовано", - сказал Песков журналистам.Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782022945.html
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санкции в отношении россии, в мире, владимир путин, сша, россия, украина, евросоюз
13:20 06.04.2022 (обновлено: 13:28 06.04.2022)
 
Песков прокомментировал сообщения СМИ о санкциях против дочерей Путина

Пресс-секретарь Песков прокомментировал сообщения СМИ о санкциях против дочерей Путина

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о планах ввести санкции против дочерей президента РФ Владимира Путина, отметив, что это еще не обнародовано, а сообщения даже таких уважаемых изданий как Wall Street Journal сейчас за правду априори воспринимать нельзя.
Wall Street Journal ранее сообщила о планах ввести санкции в том числе против "двух дочерей Владимира Путина".
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"Я не могу прокомментировать того, что еще не обнародовано", - сказал Песков журналистам.
"Мы с вами живем в такое время, что даже сообщения такой уважаемой газеты как Wall Street Journal как правду априори воспринимать нельзя", - добавил он.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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