https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782049819.html

Антироссийские санкции принесли США выгоду, заявили в Китае

Антироссийские санкции принесли США выгоду, заявили в Китае - РИА Новости, 06.04.2022

Антироссийские санкции принесли США выгоду, заявили в Китае

Конфликт России и Украины, а также многочисленные антироссийские санкции принесли Европе отток капитала и нехватку энергоресурсов, а США - выгоду, заявил на... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T12:28

2022-04-06T12:28

2022-04-06T12:28

антон силуанов

владимир путин

европа

россия

сша

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ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Конфликт России и Украины, а также многочисленные антироссийские санкции принесли Европе отток капитала и нехватку энергоресурсов, а США - выгоду, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь."С начала российско-украинского конфликта США усиливают односторонние санкции против России и вынуждают весь мир выбрать сторону… Война и санкции принесли Европе потоки беженцев, отток капитала и нехватку энергоресурсов; война и санкции позволили США извлечь выгоду из хаоса и много заработать", - заявил дипломат.По его словам, история и действительность доказали, что санкции не могут принести мир и безопасность, они принесут лишь потери для обеих или многих сторон, усугубив и без того непростую ситуацию в мировой экономике, а также нанеся удар по существующей мировой экономической системе.Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220406/peregovory-1782001272.html

https://ria.ru/20220405/ssha-1781892985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

антон силуанов, владимир путин, европа, россия, сша, совкомбанк, swift, промсвязьбанк, в мире, санкции в отношении россии