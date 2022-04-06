Антироссийские санкции принесли США выгоду, заявили в Китае
В МИД Китая заявили, что санкции принесли Европе отток капитала, а выгоду получили США
Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости. Конфликт России и Украины, а также многочисленные антироссийские санкции принесли Европе отток капитала и нехватку энергоресурсов, а США - выгоду, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
"С начала российско-украинского конфликта США усиливают односторонние санкции против России и вынуждают весь мир выбрать сторону… Война и санкции принесли Европе потоки беженцев, отток капитала и нехватку энергоресурсов; война и санкции позволили США извлечь выгоду из хаоса и много заработать", - заявил дипломат.
По его словам, история и действительность доказали, что санкции не могут принести мир и безопасность, они принесут лишь потери для обеих или многих сторон, усугубив и без того непростую ситуацию в мировой экономике, а также нанеся удар по существующей мировой экономической системе.
Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.