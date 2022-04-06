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Правительство отчитается депутатам о мерах по минимизации влияния санкций - РИА Новости, 06.04.2022
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Правительство отчитается депутатам о мерах по минимизации влияния санкций
Правительство отчитается депутатам о мерах по минимизации влияния санкций - РИА Новости, 06.04.2022
Правительство отчитается депутатам о мерах по минимизации влияния санкций
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ежегодном отчете правительства в Госдуме 7 апреля будут изложены меры по минимизации влияния санкций на... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:25
2022-04-06T11:58
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ежегодном отчете правительства в Госдуме 7 апреля будут изложены меры по минимизации влияния санкций на развитие страны, также будут обсуждаться результаты решений по поддержке граждан и экономики."Подведем итоги работы за год... Мы будем обсуждать результаты решений по поддержке людей и экономики. Детально расскажу также и о шагах которые нужны, чтобы минимизировать влияние санкций на развитие нашей страны", - сказал Мишустин на совещании по подготовке отчета правительства перед Госдумой.Он отметил, что в преддверии отчета кабмина были проведены консультации со всеми думскими фракциями."Депутаты высказали очень важные предложения, которые касаются буквально всех сфер нашей деятельности, от медицины и образования до промышленности и транспорта, представили целый ряд инициатив по противодействию давлению недружественных стран. Конечно, они будут учтены в нашей работе", – добавил Мишустин.
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экономика, санкции в отношении россии
11:25 06.04.2022 (обновлено: 11:58 06.04.2022)
 
Правительство отчитается депутатам о мерах по минимизации влияния санкций

На отчете правительства в Госдуме расскажут о мерах по минимизации влияния санкций

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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В здании Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в ежегодном отчете правительства в Госдуме 7 апреля будут изложены меры по минимизации влияния санкций на развитие страны, также будут обсуждаться результаты решений по поддержке граждан и экономики.
"Подведем итоги работы за год... Мы будем обсуждать результаты решений по поддержке людей и экономики. Детально расскажу также и о шагах которые нужны, чтобы минимизировать влияние санкций на развитие нашей страны", - сказал Мишустин на совещании по подготовке отчета правительства перед Госдумой.
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Он отметил, что в преддверии отчета кабмина были проведены консультации со всеми думскими фракциями.
"Депутаты высказали очень важные предложения, которые касаются буквально всех сфер нашей деятельности, от медицины и образования до промышленности и транспорта, представили целый ряд инициатив по противодействию давлению недружественных стран. Конечно, они будут учтены в нашей работе", – добавил Мишустин.
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ЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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