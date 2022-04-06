https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782034030.html

В Польше назвали новый пакет санкций против России слабым

В Польше назвали новый пакет санкций против России слабым - РИА Новости, 06.04.2022

В Польше назвали новый пакет санкций против России слабым

Польша считает слабым новый пакет антироссийских санкций, который готовит Европейский союз, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T11:21

2022-04-06T11:21

2022-04-06T11:22

санкции

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 6 апр – РИА Новости. Польша считает слабым новый пакет антироссийских санкций, который готовит Европейский союз, заявил заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен предложила во вторник пакет санкций против России, включающий, в частности, введение запрета на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда евро в год, запрета пересечения границы для российских и белорусских автомобильных перевозчиков, запрета входа российских кораблей в порты ЕС, полного запрета на сделки с участием четырех ключевых российских банков, в том числе второго по величине банка ВТБ."Был представлен еще один пакет, который в любом случае несколько лучше, чем тот, о котором говорили два дня назад, потому что тогда казалось, что санкции будут облегчаться, а не ужесточаться. Это усиление, на наш взгляд, недостаточное", - сказал Яблонский в эфире телеканала Republika.По его словам, Польша хочет, чтобы ЕС "ввел полное эмбарго на все углеводороды" из России.Он отметил, что второй вопрос, который еще не включен в предложенный пакет санкций, но за который Польша будет бороться, это "полная и твердая, а не только временная, конфискация российских активов - и Российской Федерации, и олигархов".Страны Запада ввели жесткие санкции против РФ из-за спецоперации по демилитаризации Украины. В начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: это ВТБ, банки "Россия" и "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорация ВЭБ.РФ. Министр финансов Антон Силуанов оценил, что страны Запада в рамках санкций из-за Украины заморозили примерно половину, или около 300 миллиардов долларов, золотовалютных резервов России. Президент РФ Владимир Путин отметил, что "коллективный Запад", заморозив российские активы, фактически подвел черту под надёжностью своих валют, перечеркнул к ним доверие.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782026419.html

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782022945.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкции, санкции в отношении россии, экономика, россия, польша, евросоюз, в мире