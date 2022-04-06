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В Германии признали, что у ЕС почти не осталось санкций против России - РИА Новости, 06.04.2022
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В Германии осознали, что санкций против России почти не осталось
В Германии признали, что у ЕС почти не осталось санкций против России - РИА Новости, 06.04.2022
В Германии осознали, что санкций против России почти не осталось
Введение немедленного запрета на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы без рычагов давления на Москву и с пустыми полками в... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T10:23
2022-04-06T11:55
анналена бербок
россия
италия
цены на нефть
франция
мид германии
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Введение немедленного запрета на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы без рычагов давления на Москву и с пустыми полками в супермаркетах, передает телеканал Die Welt.Как отмечает СМИ, члены Евросоюза по-разному относятся к этой инициативе: в то время как Польша, страны Балтии и Италия поддерживают ее, Германия, Венгрия Словакия и Австрия выступают категорически против. В свою очередь, Франция пока не высказывает позицию по вопросу эмбарго на энергоресурсы. Глава МИД Германии Анналена Бербок накануне подтвердила планы по ужесточению санкций против России, однако предостерегла от введения немедленного запрета на российский газ.Запрет на поставки газа, в частности, повлияет на производство удобрений. Это негативно скажется на сельском хозяйстве и вполне может привести к дефициту продовольствия. Несмотря на заявления критиков о том, что соглашения по нефти и газу якобы косвенно финансируют российскую военную операцию на Украине, для Евросоюза эти договоренности остались последним рычагом давления на Москву. В случае еще большей эскалации напряженности у Брюсселя может попросту не оказаться новых вариантов санкций, подытожили журналисты.Спецоперация по защите ДонбассаРоссия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220405/energiya-1781985457.html
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анналена бербок, россия, италия, цены на нефть, франция, мид германии, евросоюз, санкции в отношении россии, германия
10:23 06.04.2022 (обновлено: 11:55 06.04.2022)
 
В Германии признали, что у ЕС почти не осталось санкций против России

Die Welt: эмбарго на энергоресурсы лишит ЕС возможности ввести новые санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Введение немедленного запрета на импорт российских энергоресурсов может оставить страны Европы без рычагов давления на Москву и с пустыми полками в супермаркетах, передает телеканал Die Welt.
Как отмечает СМИ, члены Евросоюза по-разному относятся к этой инициативе: в то время как Польша, страны Балтии и Италия поддерживают ее, Германия, Венгрия Словакия и Австрия выступают категорически против. В свою очередь, Франция пока не высказывает позицию по вопросу эмбарго на энергоресурсы. Глава МИД Германии Анналена Бербок накануне подтвердила планы по ужесточению санкций против России, однако предостерегла от введения немедленного запрета на российский газ.
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Запрет на поставки газа, в частности, повлияет на производство удобрений. Это негативно скажется на сельском хозяйстве и вполне может привести к дефициту продовольствия. Несмотря на заявления критиков о том, что соглашения по нефти и газу якобы косвенно финансируют российскую военную операцию на Украине, для Евросоюза эти договоренности остались последним рычагом давления на Москву. В случае еще большей эскалации напряженности у Брюсселя может попросту не оказаться новых вариантов санкций, подытожили журналисты.

Спецоперация по защите Донбасса

Россия 24 февраля начала военную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В ответ Запад объявил о новых санкциях, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.
В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобных которой еще не было, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели в рубли. Помимо этого, правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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