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"Адские" санкции Вашингтона не сработали, заявил Володин - РИА Новости, 06.04.2022
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"Адские" санкции Вашингтона не сработали, заявил Володин
"Адские" санкции Вашингтона не сработали, заявил Володин - РИА Новости, 06.04.2022
"Адские" санкции Вашингтона не сработали, заявил Володин
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что "адские" санкции Вашингтона не сработали, созданная США ситуация бьет по ним самим. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T08:06
2022-04-06T11:43
в мире
вячеслав володин
вашингтон
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что "адские" санкции Вашингтона не сработали, созданная США ситуация бьет по ним самим."Принятое Владимиром Путиным решение о расчёте за газ с недружественными странами в рублях, а также обсуждение расширения перечня товаров для рублевой торговли привели Минфин США к истерике. План Вашингтона не удался. "Адские" санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России. Не получилось", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что у РФ есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций. По словам Володина, ситуация, созданная США, бьёт по ним самим и их гражданам."Неслучайно в Международном валютном фонде пришли к выводу, что антироссийские санкции подрывают доверие к доллару. Его доля в мировых расчетах сокращается. Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире", - заключил Володин.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но РФ решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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в мире, вячеслав володин, вашингтон
08:06 06.04.2022 (обновлено: 11:43 06.04.2022)
 
"Адские" санкции Вашингтона не сработали, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: Минфин США в истерике, "адские" санкции не сработали

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Вячеслав Володин
 Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что "адские" санкции Вашингтона не сработали, созданная США ситуация бьет по ним самим.
"Принятое Владимиром Путиным решение о расчёте за газ с недружественными странами в рублях, а также обсуждение расширения перечня товаров для рублевой торговли привели Минфин США к истерике. План Вашингтона не удался. "Адские" санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России. Не получилось", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что у РФ есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций. По словам Володина, ситуация, созданная США, бьёт по ним самим и их гражданам.
"Неслучайно в Международном валютном фонде пришли к выводу, что антироссийские санкции подрывают доверие к доллару. Его доля в мировых расчетах сокращается. Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире", - заключил Володин.
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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