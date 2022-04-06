https://ria.ru/20220406/sanktsii-1782005964.html

"Адские" санкции Вашингтона не сработали, заявил Володин

"Адские" санкции Вашингтона не сработали, заявил Володин - РИА Новости, 06.04.2022

"Адские" санкции Вашингтона не сработали, заявил Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что "адские" санкции Вашингтона не сработали, созданная США ситуация бьет по ним самим. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:06

2022-04-06T08:06

2022-04-06T11:43

в мире

вячеслав володин

вашингтон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147772/85/1477728500_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_d34666422a9d85da4141e12e84332e23.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что "адские" санкции Вашингтона не сработали, созданная США ситуация бьет по ним самим."Принятое Владимиром Путиным решение о расчёте за газ с недружественными странами в рублях, а также обсуждение расширения перечня товаров для рублевой торговли привели Минфин США к истерике. План Вашингтона не удался. "Адские" санкции не сработали. Рассчитывали обвалить экономику, парализовать банковскую систему России. Не получилось", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что у РФ есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций. По словам Володина, ситуация, созданная США, бьёт по ним самим и их гражданам."Неслучайно в Международном валютном фонде пришли к выводу, что антироссийские санкции подрывают доверие к доллару. Его доля в мировых расчетах сокращается. Любой, кто хранит сегодня деньги в долларах, не может быть больше уверен, что США не украдут его деньги. Это начало конца монополии доллара в мире", - заключил Володин.Западные страны ввели множественные санкции в ответ на спецоперацию РФ на Украине. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но РФ решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин отмечал также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781988181.html

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781989004.html

вашингтон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вячеслав володин, вашингтон