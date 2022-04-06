https://ria.ru/20220406/sanktsii-1781996460.html

WSJ: США введут новые санкции против "Альфа-банка"

WSJ: США введут новые санкции против "Альфа-банка" - РИА Новости, 06.04.2022

WSJ: США введут новые санкции против "Альфа-банка"

Новые санкции США, о которых планируется объявить в среду, коснутся российского "Альфа-банка", пишет Wall Street Journal. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T03:58

2022-04-06T03:58

2022-04-06T06:52

сша

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альфа-банк

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Новые санкции США, о которых планируется объявить в среду, коснутся российского "Альфа-банка", пишет Wall Street Journal.Как утверждает корреспондент издания в Twitter, не приводя источник информации, санкциям планируется подвергнуть "Сбербанк", "Альфа-банк" и "двух дочерей Владимира Путина".Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что о новых санкциях объявят 6 апреля, они коснутся членов правительства, финансовых институтов и предприятий, запрета новых инвестиций в Россию.Издание ранее уже сообщало о планах ужесточения санкций против "Сбербанка".Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

сша, россия, альфа-банк, в мире