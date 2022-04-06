03:58 06.04.2022 (обновлено: 06:52 06.04.2022)
WSJ: США введут новые санкции против "Альфа-банка"
WSJ: новые санкции США коснутся российского "Альфа-банка"
© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкПрохожая около входа в офис банка "Альфа-Банк" на одной из улиц в Москве
Прохожая около входа в офис банка "Альфа-Банк" на одной из улиц в Москве
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Новые санкции США, о которых планируется объявить в среду, коснутся российского "Альфа-банка", пишет Wall Street Journal.
Как утверждает корреспондент издания в Twitter, не приводя источник информации, санкциям планируется подвергнуть "Сбербанк", "Альфа-банк" и "двух дочерей Владимира Путина".
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что о новых санкциях объявят 6 апреля, они коснутся членов правительства, финансовых институтов и предприятий, запрета новых инвестиций в Россию.
Издание ранее уже сообщало о планах ужесточения санкций против "Сбербанка".
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.