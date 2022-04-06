00:19 06.04.2022 (обновлено: 11:58 06.04.2022)
Псаки: США хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением
Представитель Госдепа Псаки: США поставили перед Россией выбор между дефолтом и истощением
© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
© AP Photo / Andrew Harnik
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с помощью санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и расходованием валютных резервов, которые у нее остаются.
Агентство Рейтер ранее сообщило, что Министерство финансов США не даст разрешения на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.
"У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом", — сказала она на брифинге.
Целью американской администрации Псаки назвала "истощение ресурсов, которые есть у Путина для продолжения своей деятельности против Украины". Она утверждает, что санкции уже демонстрируют свою эффективность, поставив российскую финансовую систему "на грань коллапса".