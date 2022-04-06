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Псаки: США хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением - РИА Новости, 06.04.2022
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Псаки: США хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением
Псаки: США хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением - РИА Новости, 06.04.2022
Псаки: США хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с помощью санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и расходованием валютных РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T00:19
2022-04-06T11:58
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с помощью санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и расходованием валютных резервов, которые у нее остаются.Агентство Рейтер ранее сообщило, что Министерство финансов США не даст разрешения на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.Целью американской администрации Псаки назвала "истощение ресурсов, которые есть у Путина для продолжения своей деятельности против Украины". Она утверждает, что санкции уже демонстрируют свою эффективность, поставив российскую финансовую систему "на грань коллапса".
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в мире, россия, сша
00:19 06.04.2022 (обновлено: 11:58 06.04.2022)
 
Псаки: США хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением

Представитель Госдепа Псаки: США поставили перед Россией выбор между дефолтом и истощением

© AP Photo / Andrew HarnikПресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с помощью санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и расходованием валютных резервов, которые у нее остаются.
Агентство Рейтер ранее сообщило, что Министерство финансов США не даст разрешения на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.

"У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас с учетом калечащих санкций, которые мы ввели. Им придется выбирать между истощением остающихся долларовых резервов, тратой новых поступлений или дефолтом", — сказала она на брифинге.

Целью американской администрации Псаки назвала "истощение ресурсов, которые есть у Путина для продолжения своей деятельности против Украины". Она утверждает, что санкции уже демонстрируют свою эффективность, поставив российскую финансовую систему "на грань коллапса".
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