https://ria.ru/20220406/sanktsii-1781990243.html

Псаки: США хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением

Псаки: США хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением - РИА Новости, 06.04.2022

Псаки: США хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с помощью санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и расходованием валютных РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T00:19

2022-04-06T00:19

2022-04-06T11:58

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ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с помощью санкций хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и расходованием валютных резервов, которые у нее остаются.Агентство Рейтер ранее сообщило, что Министерство финансов США не даст разрешения на проведение долларовых платежей по суверенному долгу России в американских банках.Целью американской администрации Псаки назвала "истощение ресурсов, которые есть у Путина для продолжения своей деятельности против Украины". Она утверждает, что санкции уже демонстрируют свою эффективность, поставив российскую финансовую систему "на грань коллапса".

https://ria.ru/20220405/sanktsii-1781989004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша