https://ria.ru/20220406/sanktsii-1781956866.html

Балтийская угроза. Смогут ли Латвия и Литва навредить Калининграду

Балтийская угроза. Смогут ли Латвия и Литва навредить Калининграду - РИА Новости, 06.04.2022

Балтийская угроза. Смогут ли Латвия и Литва навредить Калининграду

Страны Евросоюза высылают двести российских дипломатов и планируют ввести пятый пакет санкций, который грозит экономической блокадой Калининградской области... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T08:00

2022-04-06T08:00

2022-04-06T07:59

в мире

мария захарова

антон алиханов

россия

прибалтика

италия

еврокомиссия

нато

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Михаил Катков, Алена Казакова. Страны Евросоюза высылают двести российских дипломатов и планируют ввести пятый пакет санкций, который грозит экономической блокадой Калининградской области. Все это — на фоне провокации в украинской Буче. В авангарде по традиции Латвия и Литва: прибалтийские республики призывают полностью разорвать отношения с Москвой.Прибалтика вышла в отрывВласти Литвы и Латвии снижают уровень дипломатических отношений с Россией — это первая подобная мера в Европе. В литовском МИД объявили о закрытии российского консульства в Клайпеде, а также попросили российского посла покинуть страну. В ближайшее время из Москвы вернется домой и его литовский коллега.Действия прибалтийских республик — ответ на события в украинской Буче. В СМИ появились кадры города после выхода из него российских военных. На улицах лежали тела погибших. В Кремле сомневаются в достоверности видео, представленного журналистами Reuters и AFP. В российском Минобороны съемку назвали провокацией и фейком. Как подчеркивают в ведомстве, пока населенный пункт контролировали российские Вооруженные силы, ни один местный житель не пострадал.Правительство Вильнюса призывает страны ЕС и НАТО к аналогичным шагам. К санкциям присоединилась Италия, где объявили персонами нон грата 30 российских дипломатов. Для Германии "нежелательны" порядка 40 сотрудников российского посольства. Еще 14 консульских работников вышлет Эстония, 15 — Дания и троих — Швеция.Москва поступит зеркально. "Ответные меры не заставят себя ждать", — пообещала представитель МИД Мария Захарова.Закрытие российского консульства в Литве — важное событие для Калининградской области. Через порт Клайпеды идет транзит товаров в российский регион. Перевозку грузов координировали в том числе дипломатические учреждения.Вопрос прекращения транзита — в зоне ответственности не Литвы, а Евросоюза, с которым Россия заключила отдельное соглашение. Сейчас Еврокомиссия предлагает ввести запрет в отношении российских и белорусских автотранспортных операторов, что может отрезать Калининград от материковой части. Именно к этому шагу Польшу, Латвию, Литву и Эстонию призывает руководство Украины.Если такое произойдет, в российском регионе вырастут цены на продукты, но торговой блокады не будет. Местные власти переориентируют часть грузов на паромную линию Балтийск — Усть-Луга. Сейчас там курсируют четыре парома, но при необходимости их число увеличат.Кроме того, не факт, что эту меру вообще примут. В конце 2021-го власти Литвы уже пытались запретить провоз по своей территории товаров из Белоруссии. Глава Калининградской области Антон Алиханов тогда переживал, что это ударит по жителям региона. Речь шла не только о продовольственной, но и об экономической безопасности. Впрочем, в итоге литовцы ограничили транзит только калийных удобрений.Фантомная больВ декабре власти прибалтийских республик выступили против предоставления Москве гарантий безопасности со стороны НАТО. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что ее пугает сам факт обсуждения этой темы. Министр обороны Литвы требовал от Запада прочертить для Кремля собственные красные линии. Параллельно Латвия, Литва и Эстония вооружали Украину комплексами Javelin и Stinger, передавали бронированные автомобили, бронежилеты, пистолеты, пулеметы и так далее. Сумма военной помощи оценивается в несколько миллионов евро.Когда Россия начала спецоперацию, парламент Латвии решил отменить празднование в стране 9 Мая, мотивируя это недопустимостью "пропаганды нацизма и коммунизма". Рига запретила демонстрировать знаки "военной агрессии", которыми латыши считают буквы Z и V. Ранее в Латвии под санкции попала георгиевская ленточка.В конце марта стороны выслали дипломатических представителей. Москва "попросила на выход" четырех литовцев, трех латышей и трех эстонцев, отзеркалив действия Вильнюса, Риги и Таллина.И это не говоря о систематической дискриминации русскоязычного населения в регионе. Например, в Эстонии и Латвии существует феномен неграждан — ими считают всех, чьи родственники не проживали в республиках до Второй мировой войны. По данным за 2021 год, в Латвии таких осталось чуть меньше десяти процентов, в Эстонии — пять. И они по-прежнему лишены избирательных прав. Русский активно вытесняют из системы образования, оказывают давление на русскоязычные СМИ.Местные элиты называют советский период оккупацией, а развал Союза — освобождением от коммунистического гнета. Власти Латвии, Литвы и Эстонии считают, что за время существования СССР Москва нанесла им ущерб в общей сложности на 300 миллиардов евро. По их мнению, Россия, как правопреемница, должна погасить долг.Критически важная территорияПопытка Литвы блокировать транзит в Калининградскую область может привести к опасным последствиям, считает главный редактор Baltnews Андрей Стариков. "Литовские политики хорошо знакомы с понятием "Сувалкский коридор" — это стокилометровая зона, которая проходит по границе Польши и Литвы, — говорит он. — В случае блокады Калининградской области через него можно военным путем обеспечить сообщение региона с территорией Белоруссии".Журналист подчеркивает, что речь здесь не только о продовольственном снабжении Калининграда: "Там размещены военно-морские силы России, ПВО, и с точки зрения архитектуры безопасности страны это критически важная территория". По словам Старикова, остановка транзита хоть и возможна, но маловероятна: власти прибалтийских республик слишком хорошо осознают последствия.Политолог Дмитрий Болкунец допускает, что в перспективе Евросоюз может пойти на такой шаг: "И если это случится, мы получим новый виток напряженности между Россией и Западом". Он отмечает, что отношения Москвы с Прибалтикой всегда были напряженными, за постсоветский период ни один российский президент ни разу не посещал Латвию, Литву или Эстонию.Что касается отзыва дипломатов, то это, по сути, уже полный разрыв. "Последствия коснутся тех россиян, которые ездят в страны Балтии, — поясняет Болкунец. — В остальном дипломатические контакты и так на нуле".Понижение дипотношений с Россией — общая тенденция в Евросоюзе. При этом западные государства все же не идут на столь радикальные меры, как Прибалтика, а значит, не собираются сжигать все мосты.

https://ria.ru/20201225/pribaltika-1590697074.html

https://ria.ru/20180922/1529070008.html

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в мире, мария захарова, антон алиханов, россия, прибалтика, италия, еврокомиссия, нато, евросоюз, javelin (птрк), латвия, литва, эстония, санкции, украина, калининградская область, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)