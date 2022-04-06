https://ria.ru/20220406/samsung-1782082726.html

Характеристики будущего Samsung Galaxy Z Fold4 попали в сеть

Характеристики будущего Samsung Galaxy Z Fold4 попали в сеть - РИА Новости, 06.04.2022

Характеристики будущего Samsung Galaxy Z Fold4 попали в сеть

Новое поколение гибкого смартфона Z Fold будет значительно отличаться от предшественников. Об этом сообщает южнокорейское издания ETNews, ссылаясь на... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:53

2022-04-06T13:53

2022-04-06T13:53

наука

технологии

россия

samsung

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Новое поколение гибкого смартфона Z Fold будет значительно отличаться от предшественников. Об этом сообщает южнокорейское издания ETNews, ссылаясь на инсайдерскую информацию.Изменится шарнирный механизм, позволяющий реализовать концепцию гибкого экрана. Если предыдущие поколения Galaxy Fold имеют две петли в верхней и нижней частях экрана, то в новинке Samsung заменит их одной петлей, расположенной в середине дисплея. Это изменение позволит сделать устройство легче и тоньше.Galaxy Z Fold4 должен получить улучшенные камеры. Инсайдеры считают, что смартфон оснастят телеобъективом с трехкратным зумом, аналогичный тому, что есть у Galaxy S22 и Galaxy S22+. Есть вероятность, что складной телефон также получит основную 108-мегапиксельную камеру.Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold4 будет представлен в конце лета этого года. Актуальный Z Fold3 предлагается в России от 159 990 рублей, что делает его наиболее дорогим смартфоном Samsung.

https://ria.ru/20210901/samsung-1748047302.html

россия

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Керилл Каримов

технологии, россия, samsung