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Характеристики будущего Samsung Galaxy Z Fold4 попали в сеть - РИА Новости, 06.04.2022
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Наука
https://ria.ru/20220406/samsung-1782082726.html
Характеристики будущего Samsung Galaxy Z Fold4 попали в сеть
Характеристики будущего Samsung Galaxy Z Fold4 попали в сеть - РИА Новости, 06.04.2022
Характеристики будущего Samsung Galaxy Z Fold4 попали в сеть
Новое поколение гибкого смартфона Z Fold будет значительно отличаться от предшественников. Об этом сообщает южнокорейское издания ETNews, ссылаясь на... РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:53
2022-04-06T13:53
наука
технологии
россия
samsung
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Новое поколение гибкого смартфона Z Fold будет значительно отличаться от предшественников. Об этом сообщает южнокорейское издания ETNews, ссылаясь на инсайдерскую информацию.Изменится шарнирный механизм, позволяющий реализовать концепцию гибкого экрана. Если предыдущие поколения Galaxy Fold имеют две петли в верхней и нижней частях экрана, то в новинке Samsung заменит их одной петлей, расположенной в середине дисплея. Это изменение позволит сделать устройство легче и тоньше.Galaxy Z Fold4 должен получить улучшенные камеры. Инсайдеры считают, что смартфон оснастят телеобъективом с трехкратным зумом, аналогичный тому, что есть у Galaxy S22 и Galaxy S22+. Есть вероятность, что складной телефон также получит основную 108-мегапиксельную камеру.Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold4 будет представлен в конце лета этого года. Актуальный Z Fold3 предлагается в России от 159 990 рублей, что делает его наиболее дорогим смартфоном Samsung.
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Керилл Каримов
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технологии, россия, samsung
13:53 06.04.2022
 

Характеристики будущего Samsung Galaxy Z Fold4 попали в сеть

© РИА Новости / Кирилл КаримовSamsung Galaxy Z Fold3
Samsung Galaxy Z Fold3 - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Новое поколение гибкого смартфона Z Fold будет значительно отличаться от предшественников. Об этом сообщает южнокорейское издания ETNews, ссылаясь на инсайдерскую информацию.
Изменится шарнирный механизм, позволяющий реализовать концепцию гибкого экрана. Если предыдущие поколения Galaxy Fold имеют две петли в верхней и нижней частях экрана, то в новинке Samsung заменит их одной петлей, расположенной в середине дисплея. Это изменение позволит сделать устройство легче и тоньше.
Galaxy Z Fold4 должен получить улучшенные камеры. Инсайдеры считают, что смартфон оснастят телеобъективом с трехкратным зумом, аналогичный тому, что есть у Galaxy S22 и Galaxy S22+. Есть вероятность, что складной телефон также получит основную 108-мегапиксельную камеру.
Ожидается, что Samsung Galaxy Z Fold4 будет представлен в конце лета этого года. Актуальный Z Fold3 предлагается в России от 159 990 рублей, что делает его наиболее дорогим смартфоном Samsung.
Samsung Galaxy - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября 2021, 08:00Наука
Обзор Samsung Galaxy Z Fold3: складной смартфон по цене трех iPhone
 
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