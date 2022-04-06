В МИД Румынии не выслушали аргументы по провокации в Буче, заявил посол
Посол Кузьмин заявил, что МИД Румынии не стал слушать доказательства по провокации в Буче
Бухарест. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин рассказал, что во вторник при разговоре в МИД Румынии, куда его вызвали из-за провокации в украинском городе Буча, не стали даже слушать его аргументы, не обратили внимание на совет включить телевизор и посмотреть выступление постпреда РФ при ООН, а лишь "рассказывали страшные проклятия".
"Вчера вечером меня вызвали в министерство иностранных дел и стали мне рассказывать страшные протесты, проклятия по поводу инцидента в Буче. Я им сказал: включите телевизор, сейчас как раз передают заседание Совета Безопасности, где российская делегация дает дословно, убедительно факты, аргументацию, на что мне сказали: а теперь мы переходим ко второй теме нашего разговора - вот вам нота о высылке 10 дипломатических сотрудников посольства", - сказал посол в эфире "Россия 24".
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".