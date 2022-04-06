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В МИД Румынии не выслушали аргументы по провокации в Буче, заявил посол - РИА Новости, 06.04.2022
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В МИД Румынии не выслушали аргументы по провокации в Буче, заявил посол
В МИД Румынии не выслушали аргументы по провокации в Буче, заявил посол - РИА Новости, 06.04.2022
В МИД Румынии не выслушали аргументы по провокации в Буче, заявил посол
Посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин рассказал, что во вторник при разговоре в МИД Румынии, куда его вызвали из-за провокации в украинском городе Буча, не стали РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T11:19
2022-04-06T11:19
в мире
василий небензя
дмитрий песков
киевская область
россия
москва
оон
совет безопасности оон
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин рассказал, что во вторник при разговоре в МИД Румынии, куда его вызвали из-за провокации в украинском городе Буча, не стали даже слушать его аргументы, не обратили внимание на совет включить телевизор и посмотреть выступление постпреда РФ при ООН, а лишь "рассказывали страшные проклятия"."Вчера вечером меня вызвали в министерство иностранных дел и стали мне рассказывать страшные протесты, проклятия по поводу инцидента в Буче. Я им сказал: включите телевизор, сейчас как раз передают заседание Совета Безопасности, где российская делегация дает дословно, убедительно факты, аргументацию, на что мне сказали: а теперь мы переходим ко второй теме нашего разговора - вот вам нота о высылке 10 дипломатических сотрудников посольства", - сказал посол в эфире "Россия 24".Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".
https://ria.ru/20220406/bukharest-1782027916.html
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киевская область
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в мире, василий небензя, дмитрий песков, киевская область, россия, москва, оон, совет безопасности оон
11:19 06.04.2022
 
В МИД Румынии не выслушали аргументы по провокации в Буче, заявил посол

Посол Кузьмин заявил, что МИД Румынии не стал слушать доказательства по провокации в Буче

© Depositphotos / kanumanБухарест
Бухарест - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Depositphotos / kanuman
Бухарест. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин рассказал, что во вторник при разговоре в МИД Румынии, куда его вызвали из-за провокации в украинском городе Буча, не стали даже слушать его аргументы, не обратили внимание на совет включить телевизор и посмотреть выступление постпреда РФ при ООН, а лишь "рассказывали страшные проклятия".
"Вчера вечером меня вызвали в министерство иностранных дел и стали мне рассказывать страшные протесты, проклятия по поводу инцидента в Буче. Я им сказал: включите телевизор, сейчас как раз передают заседание Совета Безопасности, где российская делегация дает дословно, убедительно факты, аргументацию, на что мне сказали: а теперь мы переходим ко второй теме нашего разговора - вот вам нота о высылке 10 дипломатических сотрудников посольства", - сказал посол в эфире "Россия 24".
На месте инцидента с автомобилем у посольство России в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
10:49
Российский посол рассказал подробности ЧП в Бухаресте
Ранее украинские власти и СМИ распространили видеозапись, снятую якобы в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Многие интернет-пользователи усомнились в достоверности обвинений Киева в адрес Москвы, отмечая, что около тел на земле нет крови, а у некоторых погибших на рукавах белые повязки и они могли быть убиты украинскими силовиками или территориальной обороной. Также пользователи обратили внимание, что "погибшие" шевелят руками, а при взгляде в зеркало заднего вида машины оператора создается впечатление, что один из "погибших" меняет положение, едва автомобиль проезжает мимо.
В Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то "преступлениях" российских военнослужащих в городе Буча Киевской области, являются "очередной провокацией". Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских Вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В министерстве отметили, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы. По его словам, российские дипломаты продолжат продвигать тему провокации в Буче на повестку дня СБ ООН.
В понедельник постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче, в том числе видео с мэром города, где тот ни слова не говорит о якобы "убитых".
Сотрудники полиции на месте инцидента с автомобилем у посольства России в Бухаресте - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
10:21
Посольство России связало инцидент в Бухаресте с провокацией в Буче
 
В миреВасилий НебензяДмитрий ПесковКиевская областьРоссияМоскваООНСовет Безопасности ООН
 
 
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