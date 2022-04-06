https://ria.ru/20220406/rumyniya-1782003804.html

Автомобиль врезался в забор посольства России в Румынии и загорелся

Автомобиль врезался в забор посольства России в Румынии и загорелся - РИА Новости, 06.04.2022

Автомобиль врезался в забор посольства России в Румынии и загорелся

Машина врезалась в забор российского посольства в Румынии утром 6 апреля, водитель погиб, сообщил телеканал Digi 24. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T07:34

2022-04-06T07:34

2022-04-06T12:27

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КИШИНЕВ, 6 апр — РИА Новости. Машина врезалась в забор российского посольства в Румынии утром 6 апреля, водитель погиб, сообщил телеканал Digi 24.Источники телеканала в правоохранительных органах уточнили, что скорость автомобиля была высокая, они не исключают, что это был умышленный поступок. Машина снесла дополнительные ограждения, которые жандармерия установила несколько недель назад из-за протестов по поводу российской спецоперации на Украине.Также сообщается, что дежуривший у здания дипмиссии жандарм якобы приказал водителю немедленно покинуть место происшествия, но тот в ответ что-то выкрикнул, а затем поджег себя. Охрана должна будет дать официальные показания.По данным источников телеканала Antena 3 в силовых структурах, погибшего водителя накануне приговорили к 15 годам тюрьмы за насилие над девочкой.Уточняется, что приговор вынес суд первой инстанции, поэтому Дрэгича не задержали.Мужчина также проходил по еще одному делу, которое касается сексуального насилия. Ему было запрещено покидать страну до 26 мая, он находился под юридическим контролем.В своем последнем сообщении в соцсети Дрэгич написал, что "он тоже украинец" и "было бы здорово, если бы все считали себя украинцами", пока не закончится кризис.Инцидент расследуют прокуратура при Бухарестском трибунале и Служба расследований столичной полиции.

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Оцепление возле здания посольства РФ в Бухаресте Машина врезалась в забор российского посольства в Румынии утром 6 апреля, водитель погиб, сообщил телеканал Digi 24. "Пожар произошел в среду утром около посольства России в Бухаресте. Водитель въехал на автомобиле в забор, который окружает здание, в результате столкновения машина загорелась, водителя спасти не удалось", — говорится на сайте СМИ. Источники телеканала в правоохранительных органах уточнили, что скорость автомобиля была высокая, они не исключают, что это был умышленный поступок. Машина снесла дополнительные ограждения, которые жандармерия установила несколько недель назад из-за протестов по поводу российской спецоперации на Украине. 2022-04-06T07:34 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, бухарест, румыния, видео