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Курс рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявили в Минфине США - РИА Новости, 06.04.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220406/rubl-1782170702.html
Курс рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявили в Минфине США
Курс рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявили в Минфине США - РИА Новости, 06.04.2022
Курс рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявили в Минфине США
Стоимость российского рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T19:23
2022-04-06T19:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
джанет йеллен
министерство финансов сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Стоимость российского рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен."Ограничения России и Центробанка в отношении россиян ведут к ситуации, в которой вы не должны делать выводов из стоимости валюты", - сказала Йеллен на слушаниях в комитете палаты представителей.По ее словам, "российская экономика пошатнулась от санкций". Как заявила Йеллен, рублевый рынок не свободен, ограничения наложены на вывоз валюты и ее покупку, поэтому установленная цена на рубль не отражает его ценность.
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экономика, россия, джанет йеллен, министерство финансов сша, в мире
19:23 06.04.2022
 
Курс рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявили в Минфине США

Глава Минфина США Йеллен: стоимость рубля не отражает ситуацию в российской экономике

© РИА НовостиРоссийский рубль
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости
Российский рубль
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Стоимость российского рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен.
"Ограничения России и Центробанка в отношении россиян ведут к ситуации, в которой вы не должны делать выводов из стоимости валюты", - сказала Йеллен на слушаниях в комитете палаты представителей.
По ее словам, "российская экономика пошатнулась от санкций". Как заявила Йеллен, рублевый рынок не свободен, ограничения наложены на вывоз валюты и ее покупку, поэтому установленная цена на рубль не отражает его ценность.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
Вчера, 17:33Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Рубль не отреагировал на новые санкции и продолжил рост
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияДжанет ЙелленМинистерство финансов СШАВ мире
 
 
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