https://ria.ru/20220406/rubl-1782170702.html

Курс рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявили в Минфине США

Курс рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявили в Минфине США - РИА Новости, 06.04.2022

Курс рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявили в Минфине США

Стоимость российского рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T19:23

2022-04-06T19:23

2022-04-06T19:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

джанет йеллен

министерство финансов сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Стоимость российского рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен."Ограничения России и Центробанка в отношении россиян ведут к ситуации, в которой вы не должны делать выводов из стоимости валюты", - сказала Йеллен на слушаниях в комитете палаты представителей.По ее словам, "российская экономика пошатнулась от санкций". Как заявила Йеллен, рублевый рынок не свободен, ограничения наложены на вывоз валюты и ее покупку, поэтому установленная цена на рубль не отражает его ценность.

https://ria.ru/20220406/rubl-1782145740.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, джанет йеллен, министерство финансов сша, в мире