https://ria.ru/20220406/rubl-1782170702.html
Курс рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявили в Минфине США
Курс рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявили в Минфине США - РИА Новости, 06.04.2022
Курс рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявили в Минфине США
Стоимость российского рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T19:23
2022-04-06T19:23
2022-04-06T19:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
джанет йеллен
министерство финансов сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Стоимость российского рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен."Ограничения России и Центробанка в отношении россиян ведут к ситуации, в которой вы не должны делать выводов из стоимости валюты", - сказала Йеллен на слушаниях в комитете палаты представителей.По ее словам, "российская экономика пошатнулась от санкций". Как заявила Йеллен, рублевый рынок не свободен, ограничения наложены на вывоз валюты и ее покупку, поэтому установленная цена на рубль не отражает его ценность.
https://ria.ru/20220406/rubl-1782145740.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, джанет йеллен, министерство финансов сша, в мире
Курс рубля не отражает ситуацию в экономике России, заявили в Минфине США
Глава Минфина США Йеллен: стоимость рубля не отражает ситуацию в российской экономике