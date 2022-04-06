https://ria.ru/20220406/rubl-1782145740.html
Рубль не отреагировал на новые санкции и продолжил рост
Рубль не отреагировал на новые санкции и продолжил рост - РИА Новости, 06.04.2022
Рубль не отреагировал на новые санкции и продолжил рост
Рубль не реагирует на новые санкции США против России и продолжает уверенный рост против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T17:33
2022-04-06T17:33
2022-04-06T17:44
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
динамика курсов валют
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Рубль не реагирует на новые санкции США против России и продолжает уверенный рост против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.41 мск падал на 2,84 рубля, до 80,47 рубля, курс евро - на 3,52 рубля, до 87,98 рубля.Белый дом ранее в среду заявил, что США суммарно полностью заблокировали более двух третей банковского сектора РФ - вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка, также вводят запрет на новые инвестиции в российскую экономику.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, динамика курсов валют
17:33 06.04.2022 (обновлено: 17:44 06.04.2022)
Рубль не отреагировал на новые санкции и продолжил рост
Рубль не отреагировал на новые санкции и продолжил уверенный рост