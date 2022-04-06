https://ria.ru/20220406/rubl-1782145740.html

Рубль не отреагировал на новые санкции и продолжил рост

Рубль не отреагировал на новые санкции и продолжил рост - РИА Новости, 06.04.2022

Рубль не отреагировал на новые санкции и продолжил рост

Рубль не реагирует на новые санкции США против России и продолжает уверенный рост против доллара и евро, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T17:33

2022-04-06T17:33

2022-04-06T17:44

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

динамика курсов валют

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Рубль не реагирует на новые санкции США против России и продолжает уверенный рост против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.41 мск падал на 2,84 рубля, до 80,47 рубля, курс евро - на 3,52 рубля, до 87,98 рубля.Белый дом ранее в среду заявил, что США суммарно полностью заблокировали более двух третей банковского сектора РФ - вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка и Альфа-банка, также вводят запрет на новые инвестиции в российскую экономику.

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, динамика курсов валют