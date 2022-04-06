https://ria.ru/20220406/rostrud-1782115273.html

Роструд в марте совершил 1,2 тысячи профилактических визитов на предприятия

Роструд в марте совершил 1,2 тысячи профилактических визитов на предприятия - РИА Новости, 06.04.2022

Роструд в марте совершил 1,2 тысячи профилактических визитов на предприятия

Инспекторы труда провели более 1,2 тысячи профилактических визитов в марте, в том числе на предприятия в зоне риска из-за санкций, сообщили журналистам в... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T15:51

2022-04-06T15:51

2022-04-06T16:06

общество

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Инспекторы труда провели более 1,2 тысячи профилактических визитов в марте, в том числе на предприятия в зоне риска из-за санкций, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда."Более 1,2 тысячи профилактических визитов провели инспекторы труда на предприятия в марте, в том числе находящиеся в зоне риска в связи с санкционными ограничениями. В ходе мероприятий работодателям даны разъяснения по вопросам соблюдения трудового законодательства, а также рекомендации по улучшению ситуации в трудовой сфере", - говорится в сообщении.В Роструде пояснили, что задача профилактических - консультация работодателей, предупреждение производственных рисков, недопущение нарушений трудовых прав работников, а также повышение прозрачности федерального надзора в сфере труда. По результатам визита инспектор выдает рекомендации по улучшению ситуации у конкретного работодателя.В частности, региональные инспекторы во время проведения профилактических визитов дают разъяснения в части действующих норм трудового законодательства, в том числе в случае введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя и других ситуациях.Роструд продолжает мониторинг ситуации с соблюдением трудовых прав работников, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220314/rostrud-1777987213.html

https://ria.ru/20220208/dolgi-1771585833.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, федеральная служба по труду и занятости (роструд)