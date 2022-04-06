15:51 06.04.2022 (обновлено: 16:06 06.04.2022)
Роструд в марте совершил 1,2 тысячи профилактических визитов на предприятия
Роструд в марте совершил более 1,2 тысячи профилактических визитов на предприятия
Сотрудники офиса за работой. Архивное фото
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Инспекторы труда провели более 1,2 тысячи профилактических визитов в марте, в том числе на предприятия в зоне риска из-за санкций, сообщили журналистам в пресс-службе Роструда.
"Более 1,2 тысячи профилактических визитов провели инспекторы труда на предприятия в марте, в том числе находящиеся в зоне риска в связи с санкционными ограничениями. В ходе мероприятий работодателям даны разъяснения по вопросам соблюдения трудового законодательства, а также рекомендации по улучшению ситуации в трудовой сфере", - говорится в сообщении.
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В Роструде пояснили, что задача профилактических - консультация работодателей, предупреждение производственных рисков, недопущение нарушений трудовых прав работников, а также повышение прозрачности федерального надзора в сфере труда. По результатам визита инспектор выдает рекомендации по улучшению ситуации у конкретного работодателя.
В частности, региональные инспекторы во время проведения профилактических визитов дают разъяснения в части действующих норм трудового законодательства, в том числе в случае введения неполного рабочего дня, приостановки производства, объявления простоя и других ситуациях.
Роструд продолжает мониторинг ситуации с соблюдением трудовых прав работников, добавили в ведомстве.