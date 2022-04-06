https://ria.ru/20220406/rezervy-1781991293.html

Аналитик объяснил, может ли Россия "отвоевать" свои резервы

Аналитик объяснил, может ли Россия "отвоевать" свои резервы - РИА Новости, 06.04.2022

Аналитик объяснил, может ли Россия "отвоевать" свои резервы

Легально Россия никак не может заставить Запад разморозить валютные средства ЦБ и ФНБ. Однако если они сами по каким-либо причинам примут такое решение, доллару РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T01:16

2022-04-06T01:16

2022-04-06T12:21

экономика

международные резервы

россия

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Легально Россия никак не может заставить Запад разморозить валютные средства ЦБ и ФНБ. Однако если они сами по каким-либо причинам примут такое решение, доллару это не поможет, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.Он напомнил, что блокировка осуществлялась не из-за законодательных проблем, а лишь политическим решением. "Соответственно, доступ к этим средствам может быть разблокирован другим политическим решением", — отметил собеседник агентства.Однако даже если теоретически такое произойдет, репутацию американской валюте вернуть не получится. Все понимают, что блокировка нарушила основные принципы современной финансовой системы на основе ямайского соглашения, и такое может произойти в любой момент снова. При определенных обстоятельствах средства в долларе и евро могут "испариться". Поэтому страны постепенно будут уходить от них в пользу других валют и золота.

https://ria.ru/20220406/sanktsii-1781990243.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, международные резервы, россия