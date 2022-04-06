Рейтинг@Mail.ru
Аналитик объяснил, может ли Россия "отвоевать" свои резервы - РИА Новости, 06.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220406/rezervy-1781991293.html
Аналитик объяснил, может ли Россия "отвоевать" свои резервы
Аналитик объяснил, может ли Россия "отвоевать" свои резервы - РИА Новости, 06.04.2022
Аналитик объяснил, может ли Россия "отвоевать" свои резервы
Легально Россия никак не может заставить Запад разморозить валютные средства ЦБ и ФНБ. Однако если они сами по каким-либо причинам примут такое решение, доллару РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T01:16
2022-04-06T12:21
экономика
международные резервы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_0:175:3068:1901_1920x0_80_0_0_a8f5a29166e61be854e7ac05df68f8db.jpg
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Легально Россия никак не может заставить Запад разморозить валютные средства ЦБ и ФНБ. Однако если они сами по каким-либо причинам примут такое решение, доллару это не поможет, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.Он напомнил, что блокировка осуществлялась не из-за законодательных проблем, а лишь политическим решением. "Соответственно, доступ к этим средствам может быть разблокирован другим политическим решением", — отметил собеседник агентства.Однако даже если теоретически такое произойдет, репутацию американской валюте вернуть не получится. Все понимают, что блокировка нарушила основные принципы современной финансовой системы на основе ямайского соглашения, и такое может произойти в любой момент снова. При определенных обстоятельствах средства в долларе и евро могут "испариться". Поэтому страны постепенно будут уходить от них в пользу других валют и золота.
https://ria.ru/20220406/sanktsii-1781990243.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565045772_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_99fcae7ce546066d38d739e07a346350.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, международные резервы, россия
01:16 06.04.2022 (обновлено: 12:21 06.04.2022)
 
Аналитик объяснил, может ли Россия "отвоевать" свои резервы

Аналитик Кочетков: блокировку резервов России можно отменить только политическим решением

© Depositphotos / VadimVaseninАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© Depositphotos / VadimVasenin
Американские доллары
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Легально Россия никак не может заставить Запад разморозить валютные средства ЦБ и ФНБ. Однако если они сами по каким-либо причинам примут такое решение, доллару это не поможет, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков.
Он напомнил, что блокировка осуществлялась не из-за законодательных проблем, а лишь политическим решением. "Соответственно, доступ к этим средствам может быть разблокирован другим политическим решением", — отметил собеседник агентства.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
00:19
Псаки: США хотят поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением
Однако даже если теоретически такое произойдет, репутацию американской валюте вернуть не получится. Все понимают, что блокировка нарушила основные принципы современной финансовой системы на основе ямайского соглашения, и такое может произойти в любой момент снова. При определенных обстоятельствах средства в долларе и евро могут "испариться". Поэтому страны постепенно будут уходить от них в пользу других валют и золота.
 
Экономикамеждународные резервыРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала