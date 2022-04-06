https://ria.ru/20220406/regulirovanie-1782004465.html

Банк России может рассмотреть вопрос регулирования майнинга в России

Банк России может рассмотреть вопрос регулирования майнинга в России - РИА Новости, 06.04.2022

Банк России может рассмотреть вопрос регулирования майнинга в России

Банк России считает возможным рассмотреть вопрос регулирования майнинга в РФ в ряде случаев, в частности при установлении законодательных запретов на... РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T07:52

2022-04-06T07:52

2022-04-06T07:53

экономика

технологии

россия

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Банк России считает возможным рассмотреть вопрос регулирования майнинга в РФ в ряде случаев, в частности при установлении законодательных запретов на организацию обращения криптовалют, говорится в ответе первого зампредседателя Центробанка Ксении Юдаевой на предложения депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина.Такой ответ Центробанк дал на один из пунктов пакета предложений по регулированию криптовалютного рынка в РФ, составленного Горелкиным по итогам мартовского круглого стола, модератором которого он являлся, по данной теме на площадке партии "Единая Россия". Инициатива заключалась в законодательном закреплении легальности майнинга, а также декларации государственного одобрения и поддержки этой деятельности.Публичную дискуссию по регулированию крипторынка в России открыл ЦБ - в январе регулятор опубликовал доклад, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом не ограничивать полностью владение ими.Тогда Минфин выступил против такого подхода и предложил легализовать рынок. В начале февраля кабмин одобрил соответствующую концепцию и поручил разработать законопроект. Затем 18 февраля министерство внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют, в котором, в частности, предлагается сохранить запрет на их использование в качестве средства платежа в России, ввести идентификацию и онлайн-тестирование инвесторов в такие активы, а также закрепить определение цифрового майнинга.При этом ЦБ не стал уступать и подготовил собственный пакет законопроектов, в которых вновь выступил за запрет выпуска и оборота криптовалюты в стране.

https://ria.ru/20220406/zameschenie-1782002527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, технологии, россия