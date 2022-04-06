https://ria.ru/20220406/reforma-1782001942.html

Япония продолжит выступать за реформу СБ ООН

Япония продолжит выступать за реформу СБ ООН - РИА Новости, 06.04.2022

Япония продолжит выступать за реформу СБ ООН

Япония продолжит выступать за реформу Совета безопасности ООН, заявил на пресс-конференции в среду генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно. РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T06:59

2022-04-06T06:59

2022-04-06T06:59

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ТОКИО, 6 апр – РИА Новости. Япония продолжит выступать за реформу Совета безопасности ООН, заявил на пресс-конференции в среду генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.Во вторник Владимир Зеленский в выступлении перед Совбезом ООН, где Россия как постоянный член имеет право вето, предложил совету самораспуститься или исключить Россию из своего состава. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что исключить Россию из Совбеза не получится.Участие РФ в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации. "Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности", - говорится в соответствующей статье. Россия является правопреемницей СССР.Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН. Согласно Уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.

https://ria.ru/20220405/zelenskiy-1781987983.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, россия, оон, совет безопасности оон, япония