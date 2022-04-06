Япония продолжит выступать за реформу СБ ООН
Генсек правительства Японии Мацуно: Токио продолжит выступать за реформу СБ ООН
© Flickr МИД России
СБ ООН
ТОКИО, 6 апр – РИА Новости. Япония продолжит выступать за реформу Совета безопасности ООН, заявил на пресс-конференции в среду генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.
Во вторник Владимир Зеленский в выступлении перед Совбезом ООН, где Россия как постоянный член имеет право вето, предложил совету самораспуститься или исключить Россию из своего состава. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что исключить Россию из Совбеза не получится.
"Мы внимательно и с большим интересом следим за движениями в Совете безопасности ООН. Выслушав выступление президента Зеленского, мы вновь остро почувствовали необходимость реформирования постоянного членства Совета безопасности ООН. Япония будет и впредь лидировать в деле продвижения реформирования Совета безопасности", - сказал Мацуно.
Участие РФ в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации. "Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности", - говорится в соответствующей статье. Россия является правопреемницей СССР.
Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН. Согласно Уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.