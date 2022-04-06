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Япония продолжит выступать за реформу СБ ООН - РИА Новости, 06.04.2022
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Япония продолжит выступать за реформу СБ ООН
Япония продолжит выступать за реформу СБ ООН - РИА Новости, 06.04.2022
Япония продолжит выступать за реформу СБ ООН
Япония продолжит выступать за реформу Совета безопасности ООН, заявил на пресс-конференции в среду генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно. РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T06:59
2022-04-06T06:59
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ТОКИО, 6 апр – РИА Новости. Япония продолжит выступать за реформу Совета безопасности ООН, заявил на пресс-конференции в среду генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.Во вторник Владимир Зеленский в выступлении перед Совбезом ООН, где Россия как постоянный член имеет право вето, предложил совету самораспуститься или исключить Россию из своего состава. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что исключить Россию из Совбеза не получится.Участие РФ в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации. "Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности", - говорится в соответствующей статье. Россия является правопреемницей СССР.Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН. Согласно Уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.
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в мире, сша, россия, оон, совет безопасности оон, япония
06:59 06.04.2022
 
Япония продолжит выступать за реформу СБ ООН

Генсек правительства Японии Мацуно: Токио продолжит выступать за реформу СБ ООН

© Flickr МИД России / Перейти в фотобанкСБ ООН
СБ ООН
© Flickr МИД России
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СБ ООН
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ТОКИО, 6 апр – РИА Новости. Япония продолжит выступать за реформу Совета безопасности ООН, заявил на пресс-конференции в среду генеральный секретарь правительства страны Хирокадзу Мацуно.
Во вторник Владимир Зеленский в выступлении перед Совбезом ООН, где Россия как постоянный член имеет право вето, предложил совету самораспуститься или исключить Россию из своего состава. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что исключить Россию из Совбеза не получится.
"Мы внимательно и с большим интересом следим за движениями в Совете безопасности ООН. Выслушав выступление президента Зеленского, мы вновь остро почувствовали необходимость реформирования постоянного членства Совета безопасности ООН. Япония будет и впредь лидировать в деле продвижения реформирования Совета безопасности", - сказал Мацуно.
Участие РФ в Совбезе ООН в качестве постоянного члена прописано в статье 23 Устава организации. "Китайская Республика, Франция, Союз Советских Социалистических Республик, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки являются постоянными членами Совета Безопасности", - говорится в соответствующей статье. Россия является правопреемницей СССР.
Таким образом, для исключения России из состава Совбеза была бы нужна поправка в Устав ООН. Согласно Уставу ООН, для поправок необходима подпись всех постоянных членов Совбеза. При этом Россия имеет право наложить вето на подобное предложение.
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