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Один ребенок погиб, двое ранены бомбой, замаскированной в песочнице
Один ребенок погиб, двое ранены бомбой, замаскированной в песочнице - РИА Новости, 06.04.2022
Один ребенок погиб, двое ранены бомбой, замаскированной в песочнице
2017 год, Донбасс. Эти дети не были случайной жертвой обстрела. Бомба в коробочке была специально подложена в песочницу. Один ребенок погиб, двое детей получили ранения.
2022-04-06T14:55
2022-04-06T14:55
2022-04-06T14:55
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Один ребенок погиб, двое ранены бомбой, замаскированной в песочнице (Видео для проекта Донбасс. 2014-2022)
2017 год, Донбасс. Эти дети не были случайной жертвой обстрела. Бомба в коробочке была специально подложена в песочницу. Один ребенок погиб, двое детей получили ранения.
2022-04-06T14:55
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РИА Новости
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донбасс, вооруженные силы украины
Один ребенок погиб, двое ранены бомбой, замаскированной в песочнице
2017 год, Донбасс. Эти дети не были случайной жертвой обстрела. Бомба в коробочке была специально подложена в песочницу. Один ребенок погиб, двое детей получили ранения.
2022-04-06T14:55
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PT1M12S
Один ребенок погиб, двое ранены бомбой, замаскированной в песочнице
2017 год, Донбасс. Эти дети не были случайной жертвой обстрела. Бомба в коробочке была специально подложена в песочницу. Один ребенок погиб, двое детей получили ранения.