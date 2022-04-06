Один ребенок погиб, двое ранены бомбой, замаскированной в песочнице

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2017 год, Донбасс. Эти дети не были случайной жертвой обстрела. Бомба в коробочке была специально подложена в песочницу. Один ребенок погиб, двое детей получили ранения.