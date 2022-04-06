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Один ребенок погиб, двое ранены бомбой, замаскированной в песочнице - РИА Новости, 06.04.2022
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Один ребенок погиб, двое ранены бомбой, замаскированной в песочнице
Один ребенок погиб, двое ранены бомбой, замаскированной в песочнице - РИА Новости, 06.04.2022
Один ребенок погиб, двое ранены бомбой, замаскированной в песочнице
2017 год, Донбасс. Эти дети не были случайной жертвой обстрела. Бомба в коробочке была специально подложена в песочницу. Один ребенок погиб, двое детей получили ранения.
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Один ребенок погиб, двое ранены бомбой, замаскированной в песочнице (Видео для проекта Донбасс. 2014-2022)
2017 год, Донбасс. Эти дети не были случайной жертвой обстрела. Бомба в коробочке была специально подложена в песочницу. Один ребенок погиб, двое детей получили ранения.
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донбасс, вооруженные силы украины
Один ребенок погиб, двое ранены бомбой, замаскированной в песочнице
2017 год, Донбасс. Эти дети не были случайной жертвой обстрела. Бомба в коробочке была специально подложена в песочницу. Один ребенок погиб, двое детей получили ранения.
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14:55 06.04.2022
 

Один ребенок погиб, двое ранены бомбой, замаскированной в песочнице

Читать ria.ru в
2017 год, Донбасс. Эти дети не были случайной жертвой обстрела. Бомба в коробочке была специально подложена в песочницу. Один ребенок погиб, двое детей получили ранения.
 
Вооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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