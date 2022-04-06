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Путин проводит телефонный разговор с Вучичем - РИА Новости, 06.04.2022
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Путин проводит телефонный разговор с Вучичем
Путин проводит телефонный разговор с Вучичем - РИА Новости, 06.04.2022
Путин проводит телефонный разговор с Вучичем
Президент Сербии Александр Вучич, победивший на выборах главы государства, проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, передает портал РИА Новости, 06.04.2022
2022-04-06T13:20
2022-04-06T13:20
александр вучич
владимир путин
россия
сербия
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БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, победивший на выборах главы государства, проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, передает портал издания Vecernje novosti."Как узнало наше издание, сейчас происходит телефонный разговор президента Вучича и российского президента Владимира Путина", - передает портал.В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан.По утвержденным предварительным данным РИК, после обработки около 97% бюллетеней Вучич получает 58,59% голосов. Его ближайший соперник Здравко Понош получает 18,32% голосов. Сербский лидер в ночь на понедельник уже провозгласил победу в первом круге. Явка составила свыше 58%.После обнародования результатов Вучич заявил, что Сербия продолжит политику военного нейтралитета и будет сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией.
https://ria.ru/20220405/vuchich-1781901064.html
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александр вучич, владимир путин, россия, сербия
13:20 06.04.2022
 
Путин проводит телефонный разговор с Вучичем

Президент Путин проводит телефонный разговор с главой Сербии Вучичем

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, победивший на выборах главы государства, проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, передает портал издания Vecernje novosti.
"Как узнало наше издание, сейчас происходит телефонный разговор президента Вучича и российского президента Владимира Путина", - передает портал.
В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан.
По утвержденным предварительным данным РИК, после обработки около 97% бюллетеней Вучич получает 58,59% голосов. Его ближайший соперник Здравко Понош получает 18,32% голосов. Сербский лидер в ночь на понедельник уже провозгласил победу в первом круге. Явка составила свыше 58%.
После обнародования результатов Вучич заявил, что Сербия продолжит политику военного нейтралитета и будет сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.04.2022
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