https://ria.ru/20220406/razgovor-1782064987.html

Путин проводит телефонный разговор с Вучичем

Путин проводит телефонный разговор с Вучичем - РИА Новости, 06.04.2022

Путин проводит телефонный разговор с Вучичем

Президент Сербии Александр Вучич, победивший на выборах главы государства, проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, передает портал РИА Новости, 06.04.2022

2022-04-06T13:20

2022-04-06T13:20

2022-04-06T13:20

александр вучич

владимир путин

россия

сербия

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БЕЛГРАД, 6 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич, победивший на выборах главы государства, проводит телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, передает портал издания Vecernje novosti."Как узнало наше издание, сейчас происходит телефонный разговор президента Вучича и российского президента Владимира Путина", - передает портал.В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан.По утвержденным предварительным данным РИК, после обработки около 97% бюллетеней Вучич получает 58,59% голосов. Его ближайший соперник Здравко Понош получает 18,32% голосов. Сербский лидер в ночь на понедельник уже провозгласил победу в первом круге. Явка составила свыше 58%.После обнародования результатов Вучич заявил, что Сербия продолжит политику военного нейтралитета и будет сохранять партнерские и дружеские отношения с Россией.

https://ria.ru/20220405/vuchich-1781901064.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр вучич, владимир путин, россия, сербия